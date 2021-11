Colonnina e itinerari? Paga la cantina, Frentana dall’Abruzzo

La cantina Frentana produce vino e attrattive turistiche su due ruote: itinerari, materiale informativo ma ha pure pagato e fatto installare otto colonnine per la ricarica delle e-bike. Siamo in Abruzzo, a due passi dalla “Via Verde”, la pista ciclabile che corre lungo il mare (leggi qui) dell’incantevole Costa dei Trabocchi.

Il lavoro della cantina è ben visibile nei percorsi e sul web visto che ha realizzato Frentanabike, le pagine web dedicate ai siti di interesse turistico del territorio, a tratturi e trabucchi, giustamente c’è la sezione dedicata ai prodotti locali e un utile finestra sui servizi ai ciclisti. Sono indirizzi di società di servizi e soprattutto l’elenco dei siti che offrono la ricarica alle e-bike. A iniziare dalla stessa cantina per proseguire con hotel, ristoranti, sporting club, stabilimenti balneari e anche un trabucco (antiche macchine da pesca ora convertite in ristoranti sul mare).

Frentania Grand Tour: 5 punti di ricarica

A scorrere il sito si scoprono cinque diversi itinerari – dove si può scaricare la mappa anche in formato GPX – come la Valle delle Farfalle o il Tratturo Magno e soprattutto Frentania Grand Tour che parte dalla cantina e in un percorso da 40 o 48 chilometri permette l’esplorazione di costa e interno abruzzese.

Ottimo il servizio di assistenza per chi pedala in elettrico: ben cinque punti di ricarica lungo il percorso dove si possono visitare alcuni monumenti come la Rocca San Giovanni, alcuni Trabocchi, la Riserva naturale Lecceta di Torino di Sangro, il cimitero di guerra Sangro River e la cantina Sangro. C’è da pedalare, da visitare e buon nettare per fare un brindisi.

Progetto giovane, ma con voglia di crescere

Abbiamo chiesto informazioni alla cantina da cui sottolineano: “Abbiamo sviluppato un progetto molto interessante sulla mobilità sostenibile, è relativamente giovane ma scommettiamo molto su questo tipo di iniziative perché danno la possibilità di promuovere (e quindi vendere) un territorio per moltissimi ancora poco conosciuto“.

Il turismo come traino per la vendita dei prodotto enologici, il turismo sostenibile che si legge anche nella scelta del progetto “no-pesticidi”.

Sostenibile e auto sostenibile questo progetto della Cantina Frentana che ha gestito il consulente Maurizio Gily – agronomo e giornalista – e che spiega a Vaielettrico: “La Cantina Frentana ha installato, completamente a sue spese, otto colonnine per la ricarica sul territorio, piazzandole presso operatori della ristorazione e del turismo, per lo più clienti della cantina, non solo lungo la costa ma anche all’interno“.

Colonnine per far decollare il territorio

Lo scopo degli itinerari Frentanbike “è quello di utilizzare la Via verde come “pista di decollo” per portare i ciclisti anche all’interno del territorio collinare, dove ci sono molti punti di interesse e anche occasioni di ciclismo più sportivo, sia su strada (la salita di Paglieta, già arrivo della Tirreno-Adriatico) che su sterrato (il Tratturo Magno, che ripercorre la traccia dell’antica via della transumanza nel tratto in cui le greggi arrivavano al mare)“.

Nella nostra visita con test della Via verde abbiamo incrociato la stazione di ricarica del ristorante Caldora, posizionato proprio lungo il tragitto. Un servizio di ricarica dove si può associare alla sosta il pranzo. Un sistema per ottimizzare i tempi.

Con l’intervento economico dei privati è chiaro che la mobilità elettrica va oltre il servizio per i residenti e diventa un volano per attrarre visitatori che amano pedalare nel silenzio e in silenzio e grazie al motore elettrico poter attraversare i sentieri più impegnativi anche se non si è in ottima forma.

Il sito internet della cantina Frentana con tutti gli itinerari e le stazioni di ricarica

