La colonnina “fantasma” di Torreselle? E’ della rete On Charge

Matteo si è imbattuto in una colonnina Fast del nuovo network On Charge, insegna a lui sconosciuta. Non compare nelle App di Enel X Way e Be Charge. Si trova in prossimità della sua abitazione e ci chiede come si possa attivare. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it

La colonnina c’è, ma non riesco ad attivarla

“V “V i scrivo in merito ad una colonnina in DC vicino al mio paese di cui non si riesce a capire la provenienza.

Voi che siete più esperti di me temo, sapreste darmi una mano?

La colonnina situa nel paesino di Torreselle (PD), ed è presente su nextCharge su segnalazione, ma non si capisce quale sia il gestore. Ho provato la tessera be Charge ma non sembra funzionare.

Non è presente, quindi, su be Charge ma neanche su Enel x way.

Avete qualche idea?

Fra l’altro, sapendo quanto costano certe colonnine, non è controproducente?

Grazie se riuscirete a rispondere „ Matteo Agostin

On Charge, un nuovo network in espansione

Risposta-La colonnina “fantasma” di Torreselle esiste e sembra anche funzionante. E’ gestita da On Charge (leggi), società di On Group ( La colonnina “fantasma” di Torreselle esiste e sembra anche funzionante. E’ gestita da, società di qui il sito ). La rete di On Charge conta su 236 punti di ricarica concetrati principalmente tra Lazio, Toscana e Veneto. Nei primi 10 giorni di giugno ha installato, si legge nel sito «più di 60 nuovi punti di ricarica nel Lazio, a Roma, in Toscana, a Cetona, e in Veneto, nei comuni della Federazione del Camposampierese». Le prossime installazioni «riguarderanno massivamente il Veneto. Altri punti saranno installati in Piemonte, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna».

L’obiettivo è raggiungere 840 punti di ricarica in Ac e DC entro il 2023. In totale sono 1.500 i punti di ricarica in fase di installazione. Le ricariche si attivano su abbonamento, con App On Mobility o RFID Card. On Group si occupa inoltre di sharing di veicoli elettrici a quattro e due ruote e gestione di hub di mobilità per flotte aziendali.

