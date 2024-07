Kamala Harris, c’è lo shale gas sulla strada della Casa Bianca

La posizione di Kamala Harris per l’estrazione dello shale gas sarà fondamentale per vincere in stati chiave come la Pennsylvania. Harris si era detta contraria al fracking. Ma ora la sua posizione cambierà: il Gnl è necessario per aiutare momentaneamente l’Europa. Ma allo stesso tempo, Harris confermerà gli obiettivi del New green deal di Biden

Non a caso si chiama “transizione” energetica. E come tutte le fasi di passaggio è ricca di contraddizioni. Lo dimostra il “travaglio” di Kamala Harris sulle questioni ambientali. Da un lato deve prestare attenzione alla fortissima industria dei fossili negli Stati Uniti, ma dall’altra deve guardare al voto giovane, ambientalista e progressista.

Kamala si è espressa contro lo shale gas e da procuratrice ha fatto causa a Big Oil

Ma soprattutto deve guardare con attenzione alle ricadute delle sue posizioni negli Stati chiave per la corsa alla Casa Bianca. Uno di questi è la Pennsylvania: Kamala Harris ha ben presente che ha trovato un nuovo “Eldorado” nei giacimenti di shale gas e una parte della popolazione non accetterà di rinunciare alla nuova ricchezza. Nonostante i danni ambientali che provoca il fracking.

Nella campagna elettorale del 2020, Harris si schierò contro la tecnologia che usa acidi e getti d’acqua potentissimi per frantumare gli stati rocciosi. Promettendo che l’avrebbe vietata. Ma ora non deve battere un sostenitore totale dei fossili come Trump.

Come può fare per superare la contraddizione? Non è difficile capire da che parte sta sulla transizione: oltre all’ostilità al fracking come procuratore generale della California, Harris ha avviato un’indagine su ExxonMobil e ha intentato cause contro compagnie petrolifere tra cui Chevron e ConocoPhillips.

Una risposta è arrivata nelle colonne del Financial Times dalla voce di Mona Dajani, co-presidente globale della divisione energia dello studio legale Baker Botts: a suo dire, la presidenza Harris “sarà probabilmente più progressista di quella di Biden”.

Gli Usa sostengono l’export di Gnl per sostenere la Ue che ha tagliato l’import dalla Russia

Ma alla presidenza deve arrivarci. E dovrà tenere conto di tre elementi: alimentare l’export di gas per consentire alla Ue di fare a meno della Russia, produrre più greggio per contrastare la politica Opec+ sui prezzi e sostenere la politica di decarbonizzazione di Biden, ma senza lasciare troppo spazio ai prodotti made in China.

Harris dalla sua ha la maggior parte degli americani: nei sondaggi di dicono in maggioranza favorevoli ai provvedimenti contro il climate change. Harris dovrà così dimostrarsi una brava equilibrista, ma tutto fa pensare che sosterrà il New green Deal fino in fondo. In maniera più dichiarata una volta alla Casa Bianca.

