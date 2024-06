Jeep Wagoneer, Renault, Cina, Alpitronic: settimana flash

Jeep Wagoneer, l’EV performante del marchio – Consulenti cinesi per la Twingo – Il made in Cina rallenta nelle vendite – Le mega Alpitronic / Settimana in 4 flash

Jeep Wagoneer, 100 kWh di batteria e 600 Cv di potenza

La Jeep ha svelato il suo nuovo modello EV, la Wagoneer S, presentato come “il primo veicolo elettrico globale” della marca. La Avenger, per ora, è destinata al mercato europeo. La Wagoneer S esce con una Launch Edition che offre prestazioni ragguardevoli: con 600 CV, questo SUV può scattare da 0 a 100 km/h in circa 3,4 secondi. I media americani parlano di un’autonomia di oltre 300 miglia (oltre 480 km, grazie a un pacco batterie da 400 V con 100 kWh di capacità. Notevoli anche le potenze di ricarica: dal 20% all’80% in 23 minuti. La Wagoneer S nasce sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, la stessa utilizzata da altri marchi del gruppo come Maserati, Alfa Romeo e Dodge. Ma i progettisti di Jeep assicurano di aver messo a punto la base tecnica, comprese lunghezza, larghezza,s ospensioni e configurazioni del propulsore, specificamente per la Wagoneer S. I moduli di trazione elettrica, progettati da Stellantis, forniscono coppia istantanea indipendentemente alle ruote anteriori e posteriori.

Jeep Wagoneer e… / Consulenti cinesi al lavoro sulla nuova Twingo elettrica

Chi pensa che la Cina sia solo una patria di produzioni a basso costo priva di tecnologia propria si dovrà ricredere. La Renault, per esempio, ha annunciato che per lo sviluppo della nuova Twingo elettrica sta lavorando con un’azienda di ingegneria cinese. Con l’obiettivo di portare sul mercato un’auto da 20 mila euro. La collaborazione è stata confermata da un portavoce Renault all’agenzia di stampa Reuters. La fonte ha spiegato che “lo sviluppo della Twingo procede rapidamente, poiché prevediamo di realizzarlo entro due anni”. Precisando che “lo sviluppo della vettura sarà effettuato con un partner tecnico cinese per migliorare i tempi e i costi di sviluppo. Il progetto è condotto da Ampere. Lo stile e il progetto ingegneristico avanzato sono realizzati in Francia, mentre la produzione avverrà in Europa, come previsto”.

Il made in Cina in Europa: l’avanzata si è fermata, solo la MG…