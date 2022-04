Italia HPC: a che punto siamo con le super-ricariche

Italia HPC: a che punto siamo con le ricariche super-potenti, in grado di rifornire un’auto in pochi minuti? È ancora questo il tallone d’Achille della rete? Vediamo la situazione dei gestori già importanti: Tesla, Enel-VW, Free to X in autostrada. Manca Plenitude Be Charge, che non ci ha comunicato i suoi dati.

Italia HPC: Tesla oltre le 50 stazioni, con potenze fino a 250 kW

È stata la prima a partire con i suoi Supercharger, finora aperti solo ai clienti Tesla, ma presto accessibili a tutti. Con fine marzo la Casa di Elon Musk ha raggiunto un nuovo traguardo: più di 50 stazioni e circa 500 stalli di ricarica distribuiti nella Pensiola, isole comprese. Questo grazie alle sei nuove aperture del primo trimestre del 2022: Bologna, Bergamo-Dalmine, Bardonecchia, Torino-Grugliasco, Perugia e Montenero di Bisaccia. Oltre all’espansione della stazione di Affi, a cui sono stati aggiunti 8 stalli. Le nuove stazioni sono tutte V3, e Bologna conta ben 16 stalli. I V3 sono la nuova generazione dei Supercharger, in grado di raggiungere picchi di potenza di 250 kW. A questa capacità, una Model 3 Long Range che ricarica a piena efficienza recupera fino a 120 km di autonomia in 5 minuti. Qui trovate mappa e informazioni.

Italia HPC: da Enel X e VW, entro l’anno 314 stazioni (di 4 tipi)

Ma la rete più capillare di ricariche ad alta potenza procede rapidamente sotto l’egida di Enel X Way e di Volkswagen. A luglio verrà svelato il nome commerciale della joint-venture formata nell’estate scorsa. Ma le installazione i sono già cominciate e a fine marzo le stazioni aperte erano 40, con altre 150 in attesa di allaccio. Il piano prevede che entro l’anno si arrivi a quota 314, per poi coprire 700 località con migliaia di siti entro il 2025. Le installazioni sono di quattro tipi:

stand alone, con una sola colonnina da 100 kW, destinata ai centri urbani.

con una sola colonnina da 100 kW, destinata ai centri urbani. basic, con 4 punti di ricarica da 150 kW in arre come i centri commerciali

con 4 punti di ricarica da 150 kW in arre come i centri commerciali convenant , 6 punti di ricarica con pensilina, di cui 4 da 150 e due da 300 kW

, 6 punti di ricarica con pensilina, di cui 4 da 150 e due da 300 kW premium, con 14 punti di ricarica da 300 kW. I primi sono stati aperti a Ceprano e a Roma presso il centro Euclide, non lontano dalla sede Enel X Way Italia.

Free to X a quota nove (per ora) in autostrada

E poi c’è Free to X, la società creata da Autostrade per l’Italia (ASPI), per recuperare il tempo perduto durante la vecchia gestione dei Benetton. Al momento le stazioni di servizio attive sono 9, con caricatori modulari fino a 300 kW forniti dall’Alpitronic di Bolzano. Il progetto di Free to X prevede di arrivare entro la fine del prossimo anno a 100 stazioni, coprendo tutti i tratti gestiti da Aspi con almeno un punto ogni 150 km. Ai caricatori si accede con le app o le tessere di tutti gli operatori della ricarica, dato che Free to X non stabilisce rapporti diretti con i clienti. Le tariffe, quindi, variano a seconda dell’operatore a cui ci si è affidati. Con l’apertura di Teano Ovest, in direzione Napoli tra Caianello e Capua, si è iniziata anche la copertura del Sud, che risulta storicamente l’area più sguarnita.

Ionity alla ricerca del tempo perduto

Ionity, la società fondata dai principali marchi tedeschi per coprire tutta l’Europa, era partita fortissimo, installando una ventina di stazioni di ricarica in tutta Italia. Sicilia e Calabria comprese. Poi i soci hanno iniziato a lesinare i quattrini per investire su nuove aperture e ci si è sostanzialmente fermati. Ora è entrato un azionista danaroso come Blackrock e ci si aspetta che presto vengano aperte altre location. Anzi, sul sito della società di Monaco compare un appello a chi possiede terreni adatti alle installazioni, prospicienti strade di grande comunicazione , a farsi avanti. Certo la spinta di Ionity è stata un po’ penalizzata dal fatto che alcuni grandi soci hanno deciso di fare da sé. Come Volkswagen-Audi, che in ogni Paese ha formato una joint venture proprio per le ricariche più potenti, scegliendo per l’Italia Enel X Way.

Neogy a Nord Est, Atlante a Nord Ovest

Chi sta facendo un ottimo lavoro nelle ricariche ad alta potenza, unica tra le grandi utilities regionale, è Neogy, società creata da Alperia e Dolomiti Energia. Quindi dalle società pubbliche di Alto Adige e Trentino. A fine marzo aveva installato 45 infrastrutture con 87 punti di ricarica HPC o comunque superiori ai 75 kW (con modularità a 100 e 150). Questo per il Nord Est. Da Nord Ovest è partita invece una società a capitale privata come Atlante, parte del gruppo Nhoa, nata proprio per installare ricariche ad alta potenza. Al 31 marzo risultavano attive 8 stazioni, di cui sette in Piemonte e una nel Lazio. Altri 25 siti – in Liguria, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana, sono annunciati in costruzione, con la richiesta di connessione già avanzata. Entrambe queste società hanno comunque l’ambizioni di costruire rete che non si fermino alle zone da cui sono partite.

TAG: Italia HPC