Italia e Norvegia, gli opposti estremismi

C’è anche un rovescio della medaglia, correttamente riportato nell’articolo. Sono aumentatgenerate in parte dall’sull’asfalto. Questo a causa del maggior peso dei veicoli elettrici, per l’incidenza delle batterie. Ma il dado, in Norvegia, ormai è tratto: è elettricovendute e circa idel totale in circolazione. In Italiadi EV vendute sul totale ecirca di incidenza sul parco circolante. Là il governo spinge in tutti i modi per il passaggio alle emissioni zero, qui fa di tutto per restareCon la premierche un giorno sì e l’altro pure dice che dobbiamo difendere le aziende delle produzioni tradizionali. Noi pensiamo che è giusto tutelare chi lavora nelle fabbriche legate ai motori termici, ma che è ancora più urgente investire sul futuro enell’elettrico. Si sta facendo in tutta Europa tranne che qui.