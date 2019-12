ITA 14.99 (motore Oceanvolt) è catamarano dell’anno

Ita Catamarans con ITA 14.99 ha vinto il premio catamarano dell’anno a Nautic Paris.

Ottimo riconoscimento per la nautica italiana e per un cantiere che monta i motori elettrici dei finlandesi di Oceanvolt. Il sistema è ibrido, ma dal cantiere di Monteporzio, nelle Marche, sono pronti alla propulsione full electric.

Cantiere giovane: il via tre anni fa

Più o meno tre anni di vita, prima presentazione al Salone di Cannes 2018, e Ita Catamarans conquista già un ottimo riconoscimento internazionale. Emanuele Caprini, CEO dell’azienda, può decisamente brindare per il premio consegnato a Parigi.

Altre due menzioni per ITA 14.99

Prima di salire sul podio europeo Ita catamarans ha ricevuto due prestigiose nominations: Multihulls of the Year 2018 Multihull Magazine, nella categoria 40-50; British Yachting Awards 2019, nominato nella categoria Multiscafo dell’anno. Nei giorni scorsi è arrivata la medaglia d’oro del Nautic. Premio consegnato a Caprini e agli architetti François Pérus e Romain Scolari che hanno firmato anche Overboat, barca elettrica dell’anno per la giuria AFBE. Doppia vittoria.

Venduto in tutto il mondo, anche per solcare gli oceani

Il catamarano va e naviga come racconta Caprini: “Oggi due ITA 14,99 navigano nel Mediterraneo e nei Caraibi e altri scafi sono destinati a navigare negli oceani del Pacifico e della Nuova Zelanda. Nuovi lavori sono previsti nel 2020”.

Due motori elettrici Oceanvolt da 15 kW

Il sistema di propulsione è ibrido ma come avevamo scritto l’anno scorso, qui l’articolo, ITA 14.99 può contare sue due motori, uno per scafo, da 15 kW alimentati da un pacco batterie da 17 kW e mezzo. L’autonomia è di 1 ora a 5/6 nodi e le batterie si possono ricaricare durante la navigazione. Qui sotto il video con un particolare della navigazione.

ITA 14.99 full electric su richiesta

Un modello tutto elettrico? “Sarebbe anche possibile una barca 100% elettrica se ci fosse questa richiesta da parte di un armatore, sempre con il supporto della Oceanvolt (qui un nostro articolo sul marchio nordico). Sarebbe un progetto di customizzazione ad hoc”. Se il mercato lo chiede si è pronti a rispondere. Si tratta però di barche spesso destinate a navigare negli oceani e in alcuni casi pure un giro del mondo: ”Chi ha programmi di viaggio oceanico per un discorso di sicurezza preferisce la proposta ibrida”.

