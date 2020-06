Ispra conferma: nel lock down inquinamento giù del 40-50%

Uno degli effetti del lock down è stata la riduzione del biossido di azoto tra il 40 e 50% nelle regioni del Nord e nella Pianura padana. Lo conferma l’Ispra (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) presentando, ieri, l’Annuario dei dati ambientali 2019 (qui).

Emissioni di CO2, Italia in linea con gli obiettivi

Il documento dipinge una situazione in chiaroscuro. L’Italia infatti è tra i Paesi europei che hanno fatto più progressi nella riduzione delle emissioni di gas serra (-17,2% rispetto al 1990) e nell’adozione di fonti rinnovabili (18,3% del fabbisogno energetico primario). Tuttavia ha subìto più di altri i cambiamenti climatici. Le temperature medie sono aumentate di 1,7 gradi dall’era pre industriale, contro un aumento medio globale di 0,98 gradi. E la qualità dell’aria in Pianura Padana è tra le peggiori del mondo.

Ma si scalda più dellla media del Pianeta

Quest’anno le informazioni sull’ambiente in Italia si confrontano con i recenti trend europei elaborati dall’Agenzia europea dell’ambiente e illustrati lo scorso dicembre a Bruxelles nel “SOER 2020 – State of the Environment Report”. «Presentiamo oggi questi Rapporti in un momento in cui la politica italiana ed europea guarda con occhi nuovi allo European Green Deal – ha dichiarato il Presidente Ispra ed Snpa Stefano Laporta – un obiettivo ambizioso ma non impossibile».

«Un’occasione _ ha aggiunto _ per rilanciare un nuovo modello economico, con una maggiore attenzione all’ambiente e alla biodiversità. Abbiamo tutti compiti importanti e sfide ambiziose per accompagnare il Paese verso quello sviluppo sostenibile che è l’unica strada da percorrere per il rilancio economico e sociale».

L’Annuario ISPRA fa notare che dalla contrazione forzata delle attività economiche per il lock down è venuto un miglioramento delle condizioni ambientali. La sfida è ora rendere permanente il vantaggio ambientale prodotto, ma senza gli altissimi costi sociali del lungo blocco delle attività produttive. La strada da percorrere, dice Ispra, è quella indicata dall’ European Green Deal.

Il Pil cresce rispettando l’ambiente

Rispetto all’Europa, l’Italia non sfigura. E’ terza in EU per la cosiddetta “produttività delle risorse”, l’ indice che descrivere il rapporto tra il livello dell’attività economica (prodotto interno lordo) e quantità di risorse utilizzate. Diminuiscono del 17,2% le emissioni di gas serra (1990-2018). Nel primo trimestre di quest’anno, si stima per il 2020 una riduzione, a causa del lockdown, dei gas serra del 5,5% a fronte di una variazione congiunturale del PIL pari a -4,7 %.

Nel 2018 la diminuzione era stata dello 0,9%, rispetto all’anno precedente e per il 2019 la tendenza è di una riduzione del 2,0% rispetto al 2018. In Italia, la quota di energia da fonti rinnovabili è pari al 18,3% rispetto al consumo finale lordo, valore superiore all’obiettivo europeo del 17% (prossimo obiettivo da raggiungere è il -32% entro il 2030).

Nessun risultato positivo invece per la qualità dell’aria sia in Italia sia in Europa. Sono stati superati sistematicamente i valori limite e gli obiettivi previsti dalla legislazione per il particolato, il biossido di azoto, l’ozono troposferico e il benzo(a)pirene.

L’accelerazione dei cambiamenti climatici porterà probabilmente a un aumento dei rischi di ondate di caldo, incendi boschivi, inondazioni e diffusione di malattie infettive). La temperatura cresce nel nostro Paese più che in altre parti del mondo. Nel 2018 è stata registrata un’anomalia media pari a +1,71°C rispetto alla media climatologica 1961-1990, superiore a quella globale sulla terra ferma (+0,98 °C). È stato calcolato un aumento della temperatura media pari a circa 0,38 °C ogni dieci anni nel periodo 1981-2018.

Elemento che porta l’Italia ad allontanarsi dagli obiettivi di contrasto dei cambiamenti climatici. Nuovo picco per la temperatura dei mari italiani nel 2018 (+1,08°C), il secondo dopo il 2015, rispetto al periodo 1961-1990.

La qualità dell’aria non migliora, lock down a parte

La situazione rimane preoccupante per gli inquinanti atmosferici. Il Bacino padano è una delle aree dove l’inquinamento atmosferico è più rilevante in Europa. Nel 2019 il valore limite giornaliero del PM10 è stato superato nel 21% delle stazioni di monitoraggio (50 microgrammi per metro cubo, da non superare più di 35 volte l’anno). Rispettati invece i limiti per i PM2,5 nella maggior parte delle stazioni di rilevamento.