Interessa solo il business, non l’aria che respiriamo. Furio, un lettore toscano con un passato in Regione nella tutela ambientale, spezza una lancia a favore dell’elettrico. Per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it

Interessa solo il business, ma c’è chi si ammala e muore

“Seguo da alcuni anni la vostra rubrica. Adesso sono in pensione, ma mi sono occupato per molti anni di inquinamento atmosferico come funzionario della Regione Toscana. Ultimamente in tutti i dibattiti televisivi sull’auto elettrica si analizzano i pro e i contro di questa transizione verso l’elettrico. Ma non si menziona quasi mai il grande beneficio che questa transizione avrebbe sull’inquinamento atmosferico delle nostre città. Va ricordato che ogni anno si stima che in Italia ci siano da 60.000 a 90.000 decessi attribuibili a questa causa. Molti di questi decessi riguardano bambini. A chi si oppone a questa transizione o decide di dirottare su altre voci i pochi incentivi per l’acquisto di auto elettriche non resta che augurare di non dover mai seppellire un figlio o un nipote morto a causa della cattiva (ma per molte città specialmente del Nord possiamo dire pessima) qualità dell’aria che tutti noi siamo costretti a respirare“.

Incentivi all’elettrico? Soldi ben spesi, risparmieremo in spese sanitarie

“Le emissioni delle auto endotermiche contribuiscono in modo rilevante all’inquinamento e quindi al peggioramento della qualità della vita, in particolare nei centri urbani. Ora che esiste una valida alternativa per garantire una mobilità senza emissioni inquinanti (e riducendo anche le emissione sonore, altro flagello delle nostre città) questo dibattito sull’opportunità di passare all’elettrico non ha senso. Si dovrebbero mettere miliardi di euro per accellerare questa transizione, e questi sarebbero soldi ben spesi, perché salverebbero decine di migliaia di vite umane ogni anno. Inoltre, anche a voler essere cinici e non si volesse considerare le vite umane salvate, il risparmio di spese sanitarie che una migliore qualità dell’aria comporterebbe, sarebbe maggiore della spesa. Un caro saluto“. Furio Forni

Interessa solo il business, potere politico ed economico vanno a braccetto

Risposta. Ci si occupa di ambiente solo in occasione di calamità naturali come quella che ha colpito di nuovo la Romagna nei giorni scorsi. Poi, appena giornali e tivù passano ad occuparsi di altri temi, anche la politica mette tutto nel dimenticatoio. E in Italia prevale una visione condivisa dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Ovvero che le esigenze produttive vengono prima di quelle ambientali, come se a lungo termine tutte queste catastrofi non impattassero anche sul benessere economico. Una cosa comunque va detta: tra tutte le Agenzie Regionali per l’Ambiente, l’Arpa toscana è sempre stata la meno timorosa nei confronti del potere economico e politico. Permettendosi il lusso di dire le cose come stanno, anche a costo di disturbare il manovratore.