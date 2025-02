Inquinamento: si vola sempre di più, ma carburanti “puliti” sono lo 0,3%

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nel mondo si vola sempre di più. A livello globale, gli spostamenti nei cieli sono saliti del 10% nel 2024 e sono superiori del 3% rispetto ai massimi del periodo pre-Covid. Ma sono stati disattesi tutti gli impegni per abbattere le emissioni inquinanti. Sempre l’anno scorso, i carburanti “puliti” (Saf, sustainable aviation fuels) hanno rappresentato solo lo 0,3% del totale.

E’ uno dei settori che meno si è impegnato per la riduzione delle sue quote di emissione di CO2. E anche gli ultimi dati lo dimostrano. Secondo il report della Iata, l’International air transport association, con l’aumento dei voli dell’anno scorso l’aviazione civile ha raggiunto un nuovo storico. Si vola sempre di più, anche per il fenomeno crescente dell’overtourism. Bel oltre i massimi già raggiunti nel periodo pre-covid. Per cui sarebbe fondamentale che il settore – che è responsabile di una quota che si aggira tra il 4-5% delle emissioni inquinanti totali, facesse la sua parte.

Ma allo stesso tempo, le compagnie non hanno rispettato gli impegni impresi per ridurre le emissioni utilizzando carburanti sostenibili per l’aviazione. Si tratta dei Saf (Sustainable aviation fuels, derivati da fonti a basse emissioni come olio da cucina esausto e colture energetiche. Air France-KLM, Delta Air Lines e Cathay Pacific Airways sono tra le poche compagnie compagnie che si sono impegnate a consumare il 10% di SAF entro il 2030. Tuttavia, la realtà è ben diversa: nel 2024, il SAF ha rappresentato solo lo 0,3% del consumo di carburante dell’aviazione commerciale, ben al di sotto della previsione dello 0,53% dell’International Air Transport Association (IATA).

I viaggi cresceranno del 10% nel 2025, mentre l’uso dei carburanti puliti non aumenta quanto hanno promesso le compagnie

Una crescita di questo tipo rende sempre più complicato raggiungere gli obiettivi al 2030. Anche se le compagnie aeree riuscissero a sostituire il 10% del loro carburante con alternative a basse emissioni. La IATA prevede che i viaggi aerei globali cresceranno di un altro 8% nel 2025, e progetti come la costruzione di una terza pista all’aeroporto di Heathrow a Londra sono indicativi di questa tendenza.

L’industria aeronautica si difende sostenendo i viaggi aerei sono essenziali per la crescita economica, conditio sine qua non per finanziare la transizione energetica. Il tema è stato al centro di un articolo di Bloomberg che ha messo a confronto due tesi opposte. Secondo Marie Owens Thomsen, capo economista della IATA, “ciò di cui abbiamo realmente bisogno per affrontare il cambiamento climatico è più crescita, più entrate fiscali e più soldi per finanziare ciò che dovremo fare”. Non è d’accordo Alice Larkin, professoressa di Scienze del clima e politica energetica presso l’Università di Manchester, che afferma che “la crescita in genere vanifica ciò che si cerca di fare sul fronte della decarbonizzazione dell’aviazione“.

Le compagnie aeree oppongono anche altre considerazioni per giustificare i ritardi nell’suo dei combustibili puliti. Nonostante siano aumentando di numero le normative che impongono i Saf. Per esempio, l’Unione Europea e il Regno Unito richiedono che il SAF rappresenti il 2% del carburante per aerei a partire dal 2025. Per le compagnie i limiti sono rappresentati dai costi ancora eccessivi e dall’eccessiva burocrazia. A cui si aggiungano i ritardi nella costruzione di impianti destinati proprio ai combustibili puliti, dovuti soprattutto a problemi tecnici.

Secondo l’Agenzia internazionale per l’Energia le emissioni di CO2 dovrebbe scendere del 50,9% al 2035 e del 73,2% al 2040

In conclusione, le compagnie chiedono una politica diversa da parte dei governi e organismi internazionali: una adesione volontaria ai Saf e incentivi per sostenere i costi. Rimane il fatto che il tempo stringe. Secondo l’Agenzia internazionale dell’Energia, il percorso per rendere più green il trasporto aereo prevede il meno 29,5% di emissioni al 2030. Che dovrà salire al meno 50,9% entro il 2035, quindi -73,2% al 2040. Numeri ambiziosi, per non parlare del passaggio al meno 97,4% di combustibili sostenibili per l’aviazione.

Ai ritmi attuali, le emissioni degli aerei dovrebbero triplicare entro il 2050 e sono quindi in linea con il peggior scenario di riscaldamento globale di +4°C.

