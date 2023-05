Indovinometro fallace nella Zoe, ma anche la Panda…

Indovinometro fallace nella Zoe, ma anche in auto a benzina come la Panda. È questa l’esperienza con calcolo dell’autonomia di Enrico, un lettore friulano. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Indovinometro fallace: ma quanto consuma la mia Renault? Girando per il Friuli…

“Sono il felice possessore di una Renault Zoe 40 del 2019 con 62.000 km. L’altro giorno sono partito da casa ed il Trip computer, che voi chiamate INDOVITROMETRO, mi segnava 170 km residui di percorrenza. Ho raggiunto il supermercato, a circa 4 km, strada extraurbana senza traffico e semafori, velocità tra i 70 e 90 km/h. All’arrivo la percorrenza residua era di 120 km, praticamente per fare 4 km mi sono mangiato 50km…?? Riparto e raggiungo il centro del paese per un caffè con gli amici, circa 2 km e l’autonomia cala da 120 a 100 km, ma quanto consuma…?? Oggi sono andato a Trieste, da casa mia dista circa 100 km. Parto con 210 km di autonomia, penso che ci arrivo tranquillamente, percorro tutte strade extraurbane fino a Monfalcone. Qui prendo una strada a scorrimento veloce, che viene chiamata ‘Camionabile‘, su questo tratto viaggio a 90km/h e solo in alcuni sorpassi raggiungo i 110. Arrivo nei pressi dell’università, mia meta finale, la macchina mi segnala che bisogna ricaricare….“.

Difficile trovare le colonnine? Neanche i distributori…

“E anche questa volta l’indovino non ha indovinato. E tutti a scrivere male delle elettriche, peccato che questa cosa mi è successa con la mia Panda del 2017 a benzina. Nessuno, sulle termiche, controlla cosa dice il Trip computer. Se lo facessero, tutte le polemiche sull’autonomia delle elettriche non ci sarebbero. Ma la storia non è finita. Rientro da Trieste verso casa, questa volta per la costiera, molto suggestiva. Passo l’ultimo distributore di benzina di Trieste (loc. Barcola) quando il cicalino segnala che il carburante è insufficiente, in super-riserva. Per pigrizia non faccio inversione, proseguo sperando di trovare un distributore. Il primo è a Sistiana, ma dall’altra parte, ci sono già alcune auto che fanno il pieno e traffico su entrambe le direzioni. Se mi fermo in mezzo alla strada per attraversare blocco il traffico: decido di proseguire. Il primo distributore l’ho trovato a Monfalcone, anzi ne ho trovati tre in 100 mt., e sono arrivato a “pelo” con il carburante. E poi dicono che non ci sono colonnine per la ricarica: ma neanche distributori di benzina e le termiche sono molto più numerose“. Enrico Ambrosini

Indovinometro fallace, sì, ma qui lo scarto è forte…

Risposta. Che “l’indovinometro” (il termine non l’abbiamo coniato noi) sbagli è risaputo, tanto che molti ormai non lo guardano neppure. E si rifanno solo all’autonomia della batteria indicata in percentuale, ricavando da lì il chilometraggio residuo. Ma lo scarto descritto da Enrico per i tragitti fatti con la sua Zoe ci sembra un po’ troppo ampio, tale da consigliare un controllo della sua Zoe. Confermiamo comunque che non è solo con le elettriche che il computer di bordo sbaglia le previsioni, come hanno raccontato diversi altri lettori. Per esempio Paolo con la Hyundai ibrida.