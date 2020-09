Incidente in monopattino a Milano: torna la psicosi

Un nuovo incidente in monopattino, con un milanese 34enne gravemente ferito, ripropone il tema della sicirezza. Questo nel giorno della richiesta di rinvio a giudizio della società di sharing Bird per un incidente analogo avvenuto, sempre a Milano, nella primavera del 2019. E proprio in concomitanta con il lancio di una campagna-sicurezza promossa dalle sette sorelle dei monopattini in sharing in collaborazione con il Comune di Milano.

Investito da auto, grave un 34enne

L’ultimo incidente è avvenuto verso le 11 nel sottopasso Mortirolo.

Il 34enne, che viaggiava su un monooattino di sua propietà, ha perso il controllo del veicolo, sbandando e urtando una Vettura che lo stava sorpassando a sinistra.

Il parabrezza dell’auto protagonista dell’incidente di Milano (foto Ansa)Il giovane, che non indossava il casco, ha sbattuto violentemente contro il parabrezza dell’auto, finendo poi a terra. Gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda. Ora gli inquirenti dovranno stabilire, asieme alla dinamica dell’incidente, se il monopattino viaggiasse in un’area consentita e quali siano state le cause della sbandata.

Accuse a Bird per l’incidente del 2019

E’ invece accusato per una serie di violazioni al codice della strada l’altro giovane, un 23 enne, che nel maggio del 2019, viaggiando contromano in una vi di Milano, aveva investito un’anziana procurandole la frattura del bacino. In quel caso il monopattino elettrico era stato noleggiato dalla compagnia di sharing Bird Riders Italy controllata dal colosso americano Bird. Ieri la Procura di Milano ha notificato al conducente e a Bird la chisura delle indagini, chiedendo per entrambi il rinvio a giudizio. Potrebbe aprirsi così un “processo pilota” per tutta la giurisprudenza relativa all’uso dei monopattini e allo sharing.

Sarebbe infatti il primo processo del genere in Italia. Il 23 enne è accusato di lesioni stradali gravi e violazione del Codice della Strada. Il manager di Bird, invece, per la Procura avrebbe causato «pericolo per gli utenti della strada, in specie

mettendo a disposizione monopattini elettrici in numero

imprecisato per il noleggio con modalità free floating ,

nonostante si trattasse di dispositivi di cui era vietata in

ogni caso la circolazione su carreggiata e in presenza di

esplicito divieto, da parte del Comune di Milano, ad

intraprendere l’attività in discorso, omettendo altresì di

fornire chiare indicazioni, agli utilizzatori sui divieti

esistenti per tale categoria di veicoli».

Ai tempi di “monopattino selvaggio”

L’incidente in monopattino era avvenuto il 22 maggio 2019 in via Olona, zona piazza sant’Ambrogio. In quel periodo non era ancora stata liberalizzata la circolazione dei monopattini elettrici (ora equiparati alle bicilette elettriche) e il Comune di Milano non aveva ancora bandito la gara per l’assegnazione dei permessi alle società di sharing di monopattini. Ma alcuna di esse, tra cui Bird, avevano già piazzato i veicoli in strada e avviato il servizio. Erano i mesi di “monopattino selvaggio”. Proprio quell’incidente in monopattino indusse l’Amministrazione milanese ad imporre lo stop al servizio e il ritiro di tutti i veicoli.

In autunno il servizio è ripreso, dopo la modifica del Codice della Strada e la conclusione della gara che ha assegnato sette licenze ad altrettante società di sharing. Da luglio ad oggi, informa il Comune, la Polizia locale ha elevato 353 multe a conducenti di monopattini .In gran parte per circolazione sul marciapiede, per trasporto di passeggero, per circolazione senza casco (obbligatorio per i minori di 14 anni). Il servizio ha avuto un notevole successo a Milano dopo che il coronavirus ha imposto il contingentamento dei posti su bus e Metro.

Granelli: “Monopattini utili se sicuri”

«Ogni giorno sulla pista ciclabile di corso Buenos Aires

circolano 7 mila tra ciclisti e monopattinisti» ha detto

l’assessore alla Mobilità del Comune, Marco Granelli. Numeri pari a un quarto dei veicoli totali in transito sull’arteria.

Le “sette sorelle” fanno educazione

Numerosi gli incidenti e le cadute, fortunatamente senza gravi sonseguenze. Tuttavia le “sette sorelle” milanesi dei monopattini in sharing (Helbiz, Bit, Bird, Lime, Wind, Voi, Dott) hanno pensato bene di promuovere un campagna di educazione alla guida sicura. Da venerdì scorso fino al 24 settembre sette “steward” con pettorina saranno nelle strade di Milano per informare i cittadini sul corretto utilizzo dei monopattini in sharing. Presentando lieri l’iniziativa Granelli ha detto che «il monopattino è utilissimo perché aiuta a ridurre il traffico e l’inquinamento, ma è un veicolo e quando si è in strada bisogna rispettare il Codice».

I sette steward controlleranno, ad esempio, che i monopattini non

vadano sui marciapiedi e che siano rispettate le limitazioni su

passeggeri. Se necessario gli operatori potranno disattivare temporaneamente gli account più indisciplinati o richiamare formalmente gli utenti anche con segnalazione alla Polizia Locale. Sono state 420 le segnalazioni fatte nei primi giorni di sperimentazione, tra l’11 e il 16 settembre. Martedì prossimo Bird distribuirà gratuitamente ai propri utenti un caschetto per girare in città in sicurezza. La campagna social ‘Helmet selfie’ servirà anche a sensibilizzare gli iscritti ad utilizzare i sistemi di sicurezza e rispettare le regole.

Entro fine anno, ha annunciato infine Granelli «avremo 50 km di nuove ciclabili».

