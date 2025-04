Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Cosa sta succedendo sul fronte incentivi della Regione Lombardia? Sicuramente c’è confusione. Ci ha scritto Davide che lamenta, su parola della concessionaria, la mancanza di linee guida. Abbiamo fatto tutti i controlli del caso, una Via Crucis. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it.

Davide: “Il concessionario mi ha detto che mancano le linee guida”

“Sabato ho ordinato la mia prima macchina elettrica dovendo rottamare la mia amata dieselona che mi ha servito fino ad oggi. Il concessionario oggi mi ha detto che nonostante il decreto sia uscito il 3 aprile non sono ancora state date le linee guida per sfruttare il bonus. Mi stanno dicendo la verità o stanno solo prendendo tempo per problemi loro?„. Davide Zattra

Abbiamo contattato una concessionaria sugli incentivi: «Non abbiamo riscontrato problemi»

Risponde Gian Basilio Nieddu- Iniziamo dagli aspetti positivi. Visto che la domanda passa obbligatoriamente per le concessionarie lombarde, ne abbiamo contattata una, la Renord, chiedendo all’addetta se ci fosse la disponibilità del contributo. “Nessun problema“. Anzi, e giustamente, ha spinto per un appuntamento con un consulente commerciale.

Quindi, non riusciamo a capire il problema del suo concessionario, Davide. C’è un dispositivo destinato ai concessionari, clicca qui, ma il bando è attivo. Le consigliamo di rivolgersi anche ad altri rivenditori.

Ma chiedere informazioni sugli incentivi è una Via Crucis

Prima di contattare la concessionaria ci siamo rivolti al servizio che gestisce il bando. Abbiamo scritto una mail all’indirizzo bandoautomoto@regione.lombardia.it, chiedendo delucidazioni sul quesito proposto da Davide. La risposta è stata veloce, anche troppo, ma soprattutto disarmante: «Il bando è già aperto, è possibile consultare le modalità di partecipazione alla pagina BANDO “Rinnova parco veicolare 2025”». Una risposta in automatico e senza senso.

Ci abbiamo riprovato. Questo l’esito. «La domanda di partecipazione avviene per il tramite del concessionario e si perfeziona con la prenotazione del contributo al momento della presentazione dell’ordine di acquisto del veicolo. Il bando è completo di ogni informazione ulteriore». Per deduzione, ma senza avere una risposta precisa alla nostra domanda, dovrebbe andare tutto bene.

Abbiamo provato anche la via telefonica, al numero verde 800.131.151, per fare la conoscenza di Dario. Chi è? Un assistente virtuale, insomma una macchina. Addestrata a rispondere a determinate domande. Estenuati dalle sue (non) risposte gli abbiamo chiesto di passarci una persona umana. Un’attesa infinita. Alla fine abbiamo desistito.

Abbiamo anche scritto all’ufficio stampa della Regione e provato con varie telefonate. Siamo ancora in attesa.

Davide, per il momento speriamo che sia vero quel che ci ha detto Renord, ovvero «nessun problema».

