Incentivi e prezzi, che cosa sta succedendo? Due lettori chiedono lumi, tra vendite delle EV che non decollano, listini e tassi d’interesse all’insù.

Incentivi e prezzi (1) Perché le elettriche non si vendono neppure con il bonus?

“V orrei analizzare con il vostro aiuto la situazione incentivi 2022, che vede esauriti i plafond per le termiche e ibride, e invece scarse richieste per le BEV. La cosa mi ha sorpreso, dopo mesi di attesa e anche il voto europeo mi aspettavo un esaurimento veloce dei fondi. Forse il problema sta nella gamma limitata di scelta delle BEV medio piccole, sulla fascia per intendere da 20 a 25 mila euro? “. Luigi Solazzi .

Senza le società le elettriche non si vendono

Risposta. In tutti questi anni le auto elettriche si sono vendute soprattutto a società, con partita IVA. Nell’ultima tornata di incentivi il governo ha deciso di non includere nel bonus questa grande fetta di potenziali acquirenti, che comprende noleggiatori, società di sharing… Questo spiega in buona parte perché i fondi a disposizione (restano 187 milioni su 220 iniziali) sono tuttora poco utilizzati. Il ministro Giancarlo Giorgetti recentemente ha aperto alla possibilità di rivedere la norma e aprire anche alle società, senza però sbilanciarsi troppo: staremo a vedere. C’è poi un problema che affligge tutto il mondo dell’auto, elettriche comprese. Causa scarsità di componenti, la produzione va a rilento e macchine da consegnare ce ne sono poche. Oltretutto, è vero, con una gamma molto ristretta di citycar a batterie, quelle che gli italiani preferiscono.

Incentivi e prezzi (2) Compro ora o aspetto?

“I o e mia moglie vorremmo comprare un’auto elettrica: siamo già convinti, ci siamo informati un bel po’ e siamo abbastanza sicuri che ci troveremmo bene. Abbiamo fatto un preventivo e, per quanto la cifra sia impegnativa, eravamo quasi pronti a ordinare fino a… Ieri, quando la notizia dell’aumento dei tassi di interesse ha raffreddato il nostro entusiasmo. Dovendo iniziare a breve il mutuo per la casa, forse è meglio aspettare. L’interrogativo che ci tormenta è: se aspettiamo, pagheremo l’auto di più o di meno? Da una parte ci sono le “ovvie” considerazioni di economia di scala: al crescere dei volumi i prezzi scendono. Dall’altra però c’è la crisi dei chip che non accenna a risolversi, l’aumento dei prezzi del litio, i prezzi delle auto che in questo momento aumentano. Tesla in primis, ma credo anche altri. Infine, gli incentivi sono quanto meno bizzarri (il nostro preventivo cadeva ampiamente fuori). E considerando che questo governo è già durato tanto, ormai sarà a fine vita e potrebbe cambiare tutto. Cosa comporterebbe l’attesa di qualche mese, diciamo fino a un anno? “. Luciano.

Il calo dei listini? Per ora il trend è al rialzo…

Risposta. Bisognerebbe essere nella testa di Wladimir Putin per rispondere. Quanto durerà questa maledetta guerra, che è fonte di una buona parte (non tutti) dei problemi segnalati da Luciano? I tassi d’interesse e l’inflazione torneranno ai livelli che ormai consideravamo “normali”? È impossibile prevederlo. Diciamo che nel breve l’atteso calo dei prezzi non ci sarà. A fine maggio la IEA, Agenzia Internazionale per l’Energia, ha avvisato che il prezzo delle batterie potrebbe aumentare del 15%, causa scarsità e rincari dei componenti. Il che potrebbe comportare un aumento del 5% nei listini finali delle auto elettriche. La stessa Tesla ha fatto sapere che nel breve sarà molto difficile che i prezzi calino, vedendo piuttosto un trend al rialzo. E anche sui tassi d’interessa, le previsioni (anche della Banca d’Italia) concordano nel ritenere che in tutto il 2022 la tendenza sarà all’insù. Nel lungo periodo, invece, è logico attendersi ribassi significativi, con la nuova generazione di auto Renault, Volkswagen ecc.. Ma non prima del 2024-2025. Bisognerebbe essere nella testa diper rispondere. Quanto durerà questa maledetta guerra, che è fonte di una buona parte (non tutti) dei problemi segnalati da Luciano? I tassi d’interesse e l’inflazione torneranno ai livelli che ormai? È impossibile prevederlo. Diciamo che nel breve l’atteso calo dei prezzi non ci sarà. A fine maggioAgenzia Internazionale per l’Energia, ha avvisato che il prezzo delle batteriedel 15%, causa scarsità e rincari dei componenti. Il che potrebbe comportare unnei listini finali delle auto elettriche. La stessaha fatto sapere che nel breve sarà molto difficile che i prezzi calino, vedendo piuttosto. E anche sui tassi d’interessa, le previsioni (anche della Banca d’Italia) concordano nel ritenere che in tutto il 2022 la tendenza sarà all’insù. Nel lungo periodo, invece, è logico attendersi ribassi significativi, con la nuova generazione di auto Renault, Volkswagen ecc.. Ma non prima del

