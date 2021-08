Incentivi con rottamazione assurdi? Vaielettrico risponde

Incentivi con rottamazione che provocano l’indignazione di Maurizio, tra Euro 4 e Euro 5. Di tutt’altro tenore la protesta di un altro lettore. Vaielettrico risponde.

Incentivi con rottamazione: perché mai le Euro 5 non valgono per le elettriche?

“Vi seguo sempre! Sono intenzionato ad acquistare un auto elettrica usufruendo della rottamazione. Ho letto sul sito governativo per gli eco-incentivi 2021 che acquistando un auto elettrica, quindi categoria 0-20 gr/km, l’auto da rottamare deve essere da Euro zero a Euro 4. Mentre acquistando un auto da 63 a 135 gr/km posso rottamare anche un auto Euro 5. Essendo possessore di un auto Euro 5, quindi, non potrei usufruire dell’eco-incentivo per la rottamazione. Mi sembra una incredibile ingiustizia e non riesco a capire! Vi chiedo se mi potete fornire una precisazione utile a chiarire la materia, infinite grazie, un saluto“. Maurizio Manfredini.

Incentivi con rottamazione: paradosso che si spiega così

Risposta. Concordiamo con il lettore: è paradossale che, a fronte delle auto più “pulite” oggi in commercio, le elettriche, si possa rottamare solo fino alle Euro 4. Mentre la possibilità di smantellare una Euro 5 è data rottamando un’auto tradizionale nella fascia di emissioni indicata dal lettore. La spiegazione, comunque, è abbastanza semplice: l’incentivo per le elettriche è giustificato da ragioni di carattere ecologico. E cioè dal tentativo di rimpiazzare vecchie macchine con nuovi modelli che, almeno quando viaggiano, sono a emissioni zero. L’incentivo per l’acquisto di altre auto endotermiche, invece, è in realtà una misura di sostegno al mercato (e all’industria) dell’auto in una fase du grande debolezza. E, volendo far legna, si è preferito largheggiare inserendo anche le Euro 5. Anche se questo, a chi ha un minimo di memoria, fa sorgere almeno una perplessità. Ovvero: ci avevano sempre detto che, con l’Euro 5, le auto erano ormai dei modelli di sostenibilità. Adesso, dopo pochi anni, le si manda al macero…

Si va verso una dittatura dell’elettrico?

“V i rendete conto che adesso i luoghi di vacanza si sceglieranno in funzione della presenza di colonnine di ricarica? Detto in altre parole: non sono più i nostri gusti, le esigenze di eventuali bambini, ma la possibilità di ricaricare l’auto la determinante nella scelta dei luoghi di vacanza. È stato espressamente scritto su Il Sole 24 Ore. Sarà questa, per gli anni a venire, la principale preoccupazione dei possessori di auto elettrica. Spero di poter restare il più a lungo possibile lontano da questa suggestione imposta dall’alto. Ogni volta che scienza e politica vanno a braccetto, la limitazione alle libertà individuali è dietro l’angolo. Lo abbiamo visto con il Covid. Ho detto “spero”. Perché, coi tempi che corrono, Commissione Europea e annesso gregge potrebbero non pensarci due volte a rendere di fatto impossibile l’uso di auto con motore endotermico “ . Emanuele Grazzini.

Risposta. costringerà a vaccinarvi. Ricordo solo che, non fosse per “Commissione Europea e annesso gregge”, saremo ancora alle auto Euro 0. Con città ben più irrespirabili e un’industria dell’auto che, invece di essere all’avanguardia come quella europea, sarebbe quanto più di retrogrado esiste a livello globale. No-vax, no-elettrico, no a tutto…Avanti così, facciamoci del male. Tranquillo: nessuno vi costringerà a passare all’odiata auto elettrica, come nessuno (purtroppo) viRicordo solo che, non fosse per “Commissione Europea e annesso gregge”, saremo ancora alleCon cittàe un’industria dell’auto che, invece di essere all’avanguardia come quella europea, sarebbe quanto più di retrogrado esiste a livello globale. No-vax, no-elettrico, no a tutto…Avanti così, facciamoci del male.

