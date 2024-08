In Sardegna due anni dopo / Ricarica in vacanza (3)

In Sardegna due anni dopo: com’è cambiata la situazione sul fronte ricarica? Martino fa un’analisi dettagliata di quel che è stato fatto, nel bene e nel male.

di Martino Ronchi

“Dopo due anni dal precedente racconto, ho ripercorso a grandi linee lo stesso viaggio/vacanza. Per cui viene facile un confronto che può essere utile per capire cosa è cambiato in meglio o in peggio e quello che a mio parere dovrebbe essere migliorato“.

Primo tratto Milano-Genova per il traghetto, con tappa in una Be Charge

“Volevo avere pochi problemi di interoperabilità e ho optato per l’abbonamento Enel X Pay Per Use Premium 15. Fornisce uno sconto di 15 centesimi sulle tariffe di Enel X stessa. E, visto che per la maggior parte del tempo avrei usato una colonnina AC da 22kW durante la notte, il costo sarebbe risultato di €0,55/kWh. Una delle tariffe meno esose in circolazione. (0,705 fino a 150kW e 0,80 oltre). Come due anni fa si parte da Milano al 100% di ricarica ( solare) con traghetto a Genova, questa volta per Porto Torres anziché Olbia. Ma non c’è grande differenza di tempi e, come vedremo, anche di punti ricarica. Come nel precedente viaggio, veloce rabbocco nei pressi di Genova, sempre uscendo dall’autostrada a Bolzaneto, ma questa volta in una Eni Station lungo il Polcevera. Dove, ovviamente, trovi una Be Charge. Per questa ricarica,all’82% circa, abbiamo utilizzato i kWh rimanenti da un precedente abbonamento City (80kWh ad €49) sempre di Enel X“.

In Sardegna primi contrattempi: una Enel X in manutenzione e una sotto un sole cocente…

“In Sardegna, rispetto a due anni ho potuto optare per alcune soluzioni aggiuntive. Scendendo da Porto Torres, sulla Carlo Felice SS131 si può usufruire delle Ewiva HPC da 300kW (inutili per la nostra ID.3) di Giave(SS). Oppure della EnelX usata due anni fa al nuraghe Losa, questa da 50kW, più che sufficienti per un rabbocco utile per arrivare a casa nel sud-ovest, zona Iglesiente. Scegliamo per questa seconda opzione, ma una volta in loco la colonnina risulta in manutenzione… Colpa nostra, non avevamo controllato attentamente sull’app: era data “verde” in quanto presente una terza presa in AC funzionante. Optiamo quindi per prolungare il viaggio sino a Sanluri, dove troviamo un’altra 50kW sempre Enel X, fortunatamente funzionante e libera. Ma ahimè sempre sotto al sole e senza un luogo dove ripararsi e/o rifocillarsi. Ricarichiamo 20 minuti giusto per far riprendere il micio che quest’anno è con noi e ha bisogno di molte soste“.

Le colonnine ci sono, ma mai un bar e una tettoia…

“Durante la permanenza in terra Sarda abbiamo sempre usato una BeCharge AC da 22kW nel parcheggio del comune di Domusnovas. Solo una volta abbiamo usato una nuova Ewiva, sempre HPC, ma da 150kW, sulla SS130 in zona Musei-Siliqua presso distributore Q8. Anche questa nuova installazione, ma sempre al sole e con BAR chiuso. Per il ritorno, sempre da Porto Torres abbiamo optato per un rabbocco veloce alla Ewiva di Giave di cui sopra, coi soliti problemi: posto al sole, bar e bagni chiusi. Qui è arrivato persino un altro utente (un tedesco su ID.4) a ricaricare. Il cavo dal mio lato all’inizio non funzionava… però poi la ricarica è iniziata molto bene. Arrivati a Genova, abbiamo optato per una fermata “colazione” all’autogrill di Ronco Scrivia, dove abbiamo ricaricato nella Free To X sino all’80%. Sempre al sole, ma almeno stavolta abbiamo potuto usufruire del bar (costosissimo) e dei bagni“.

Quanto ho consumato e speso, che cosa ha funzionato e che cosa no

“Facendo qualche calcolo, per le ricariche abbiamo speso:

€9 per l’abbonamento Premium 15

per l’abbonamento Premium 15 € 128 per ricaricare 233 kWh in AC22kW

per ricaricare 233 kWh in AC22kW € 7,45 per ricaricare 10.65 kWh in DC150kW

per ricaricare 10.65 kWh in DC150kW € 24,64 per ricaricare 30,8 kWh in DC300kW

per ricaricare 30,8 kWh in DC300kW €11,3 per la ricarica di 18,46kWh con abbonamento City

In media, circa €0,61kWh che rispetto agli €0,36 dell’abbonamento di due anni fa è quasi il 60% in più. Considerazioni finali dopo due anni: MIGLIORAMENTI: più punti di ricarica, con più facilità nel gestire i rabbocchi e l’eventuale piano “B”. PUNTI DI ATTENZIONE e DA MIGLIORARE: Colonnine di ricarica sempre al sole e/o senza riparo, in zone poco comode o comunque poco accessibili. Ristori e servizi presso le ricariche assenti o chiusi. Segnalo che la tessera RFID virtuale (usando NFC dello smartphone) non funziona su colonnine non Enel X (es .Be Charge), quella fisica si“.

In Sardegna due anni dopo: i miglioramenti ci sono, ma il trattamento come servizi…

“Aggiungo che in NAVE, dopo due anni, non è ancora possibile ricaricare l’auto, nessuna opzione. I consumi dell’ID.3, viaggiando a 90 km/h in statale e 110 km/h in SS si attestano sui 15-16 kWh/100 Km. Due anni fa, ho viaggiato un po’ più veloce, ma senza usare così tanto il condizionatore (era fine settembre) e per cui i consumi sono risultati equiparabili. Considerazione personale finale: si notano miglioramenti, soprattutto nella maggiore disponibilità di ricariche, anche ad alta potenza. Permangono però gli annosi problemi che i proprietari di EV devono subire: trattati come clienti di seconda anzi terza categoria praticamente ovunque. Senza servizi o le minime comodità basilari, per le quali basterebbe veramente poco per sentirsi meno abbandonati a se stessi. Esempio: un bagno e una macchinetta delle bibite sotto una copertura (ch ha detto pannelli solari?) non sarebbe male. Stendo un velo pietoso sul costo ricariche“.