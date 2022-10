In ricarica senza disco orario: multato

In ricarica senza disco orario: la Polizia Municipale lo multa per divieto di sosta. È successo a Bergamo, ci racconta Roberto, riportando una lettera al quotidiano locale. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a infi@vaielettrico.it

In ricarica senza disco orario: il caso di Bergamo, una “decisione assurda”

“V i scrivo prendendo spunto da una lettera comparsa su L’Eco di Bergamo del 30 ottobre. Nella lettera un cittadino segnala che è stato multato perché, mentre ricaricava l’auto, non ha esposto il disco orario. In una zona dove, evidentemente, l’esposizione era obbligatoria. Mi domando se la multa è corretta: i punti di ricarica sono soggetti alle normali regole della sosta? Se è così, la normativa mi sembra decisamente assurda, non considerando i normali tempi di ricarica, soprattutto per le colonnine AC. E non considerando come valido il tempo di sosta indicato dalla colonnina alla stregua di un disco orario, come suggerisce il multato nella lettera. Allego la lettera pubblicata sul giornale “. Roberto Vaccarini

Se non è una colonnina gratuita…