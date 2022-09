In Norvegia con la Tesla: 5.500 km spendendo…

In Norvegia con la Tesla Model 3: Nicola ci racconta il suo viaggio, attraversando mezza Europa. Tra ricariche che funzionano e altre che deludono (negli hotel).

di Nicola Carlon

“E cco il resoconto del mio viaggio in Norvegia meridionale: 5.500 km in 18 giorni con la mia Tesla Model 3 LR AWD del 2019. Il percorso era composto di diverse tappe, tutte abbastanza vicine (circa 500km in media) perché volevamo visitare anche i paesi che abbiamo attraversato. Dopotutto è stata una vacanza: non un’endurance per dimostrare qualcosa. Quindi nessuna ansia da ricarica o sfida a consumare il meno possibile, ma un po’ di divertimento in Germania (nei tratti senza limiti… e senza code). E tanta meraviglia per gli occhi in Norvegia. “ .

In Norvegia con la Tesla: trovi Supercharger o ricariche lente ovunque

“ L’unico percorso lungo è stato l’ultimo tratto da 800km, prima di tornare a casa. I paesi che abbiamo attraversato sono veramente costellati di colonnine anche ad alte prestazioni. Quasi in ogni supercharger Tesla erano presenti almeno 4 stalli ultrafast di altri operatori.E in quelli che non li avevano, i Supercharger erano aperti anche alle altre marche. Inoltre nei parcheggi delle città c’erano quasi sempre colonnine lente, alcune in ottime posizioni. Degne di nota in Danimarca le colonnine da 11kW nel parcheggio di Lego House e in quello dell’ Egeskov Castle: gestore danese Clever. Si paga con GooglePay o ApplePay, è un po’ cara (come tutto il resto…) e bloccano 500 DKK di caparra all’avvio. In Norvegia Plugsurfing ha qualche colonnina, mentre sono rimasto negativamente stupito dal gestore Charge365, che ha aggiunto delle limitazioni all’app: solo i telefoni norvegesi possono scaricarla. Si aggira il problema accedendo dal loro sito, che però rende il tutto più macchinoso“.

Unico neo: mancano le tettoie a proteggere le colonnine

" Unico vero tasto dolente: la quasi totale assenza di tettoie, sia in Germania e Danimarca ma pure in Norvegia, nonostante il meteo instabile della zona. Il viaggio era strutturato in questo modo. Si partiva alla mattina, si arrivava a destinazione al pomeriggio spezzando il viaggio con pranzo e ricarica. Poi si visitava la città mentre la macchina era in carica in hotel o in parcheggio, si dormiva lì e si partiva il giorno seguente. Nelle città più importanti ci siamo fermati due giorni per avere più tempo di visitarle. Con questo schema la mia regola "Si ricarica quando si sta facendo altro" poteva essere rispettata. Per questo considero la ricarica in hotel un servizio importante, come avete ribadito anche nel vostro recente articolo. D'altra parte da grandi poteri derivano grandi responsabilità: non basta dire di aver installato la colonnina, ma il gestore dovrebbe verificarne funzionamento e disponibilità " .

Gli unici inconvenienti? Le ricariche (non funzionanti) negli hotel

“ Ed infatti gli imprevisti arrivano. Ad Aarhus, in Danimarca, l’hotel trovato su Booking, che aveva giurato di avere una colonnina, in realtà aveva una presa rossa trifase e una schuko (entrambe non funzionanti). Per fortuna avevamo pianificato di fermarci a pranzo sulla strada per Hirtshals e quindi abbiamo deciso di farlo al Supercharger di Randers (aperto a tutti). Pranzando all’ottimo finto-Diner Americano all’interno della fedele riproduzione di Graceland (cose che si trovano solo in Danimarca, a quanto pare). Altro imprevisto a Eidfjord. La colonnina dell’hotel si guasta dopo che un’altra auto si collega alla seconda presa, il gestore era completamente impreparato e non ha saputo aiutarmi. In quel caso ho dovuto contravvenire alla mia regola personale e attendere 10 minuti ricaricando al Supercharger della zona (stupendo), prima di partire per Bergen “ . In Norvegia con la Tesla: quanto ho caricato, quanto ho speso

Dati per i nerd: Spesa ricariche: 371€ ai Supercharger + 40€ altri operatori.

Prezzo al kWh in generale più alto che in italia: spesa massima ad Arna, Norvegia 0.66€/kWh Medie consumi (cerchi MAK Electra 19 e gomme Michelin Primacy 4): Norvegia 144 Wh/km – Danimarca 160 Wh/km –Germania 177 Wh/km Conclusioni: tutti dicono che in Norvegia è pieno di elettriche, ma vederlo di persona fa un altro effetto. Io sono abituato a fare un cenno di saluto quando incrocio un’altra elettrica, ma qui sarebbe stato impossibile. Sicuramente molte Tesla ,ma anche Nissan Leaf, BMW i3, VW ID3 e 4, Mustang, Polestar ed MG. Anche in Danimarca ne ho viste molte, (soprattutto taxi), ma la Norvegia è un altro pianeta. E ho iniziato a capirlo salendo nel traghetto Fjordline Hirtshals-Kristiansand, trovando a bordo una decina di colonnine e auto in carica “ . I maleducati della ricarica ci sono anche in nord Europa

" L'altra cosa che ho imparato è che anche fuori dall'Italia ci sono gli stessi problemi che incontriamo ogni giorno. Purtroppo l'occupazione dei posti riservati alle elettriche è pratica comune. Sia da parte delle endotermiche, ma anche da parte di elettriche e di plug-in, parcheggiate ma non in carica. Inoltre, come in Italia, moltissimi hotel segnalano la presenza della colonnina nei portali di prenotazione. Ma puntualmente questa si rivela essere quella pubblica del parcheggio che consigliano. E nelle recensioni è impossibile trovarne qualcuna relativa alla colonnina. Che sia il caso di estendere quanto fatto in Italia coneviaggio.it,dove sono raccolti tutti i "veri" destination charger e dove le recensioni sono specifiche su questo servizio? ".

Miglior pranzo : Highway 51 ApS (Memphis Mansion) al Supercharger di Randers, Danimarca

: Highway 51 ApS (Memphis Mansion) al Supercharger di Randers, Danimarca Peggiori servizi : CircleK al Supercharger di Gulsvik, Norvegia

: CircleK al Supercharger di Gulsvik, Norvegia Peggior parcheggio con colonnina : APCOA Oslo City parking al piano -5 in una brutta zona.

: APCOA Oslo City parking al piano -5 in una brutta zona. Miglior panorama : al Supercharger di Eidfjord, Norvegia

: al Supercharger di Eidfjord, Norvegia Miglior destination charger: Lindner Hotel Am Michel ad Amburgo, Germania

In Norvegia con la Tesla: ecco il tragitto