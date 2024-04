In Francia la 500e vende 21 volte più che in Italia. È il risultato paradossale della politica opposta dei dei governi: Parigi incentiva l’elettrico, Roma promette solo.

In Francia la 500e al 3° posto: 2.907 auto vendute in marzo, da noi solo…135

Da che mondo e mondo la Fiat, come tutte le grandi marche dell’auto, vende i suoi modelli anzitutto in patria. Ma per la versione elettrica del veicolo più iconico nella storia di questo Paese sta accedendo un fenomeno opposto. In marzo le 500e immatricolate in Francia sono state ben 2.907, contro le 135 vendute ai clienti italiani.. Ventuno volte di meno, per essere precisi. È vero che per l’elettrico quello transalpino è storicamente un mercato più importante del nostro. Ma il motivo reale di questa enorme differenza è un altro. Ovvero il fatto che Parigi a fine 2023 ha promesso per l’anno in corso incentivi (soprattutto per i clienti meno abbienti) che poi ha puntualmente fatto scattare con il 2024. Mentre Roma, impegnata in una incomprensibile partita a poker con Stellantis, ha fatto il contrario. A dicembre il ministro Adolfo Urso ha annunciato l’arrivo di bonus di entità mai vista. Salvo poi lasciarli in congelatore per i primi tre mesi dell’anno. Risultato: nessuno compra e la Fiat manda le macchine all’estero.

Da noi il mercato EV è dimezzato, oltralpe cresce del 10%

Ovviamente questa brillante politica del nostro governo non si ripercuote solo sui risultati di vendita della 500e. Tutto il mercato dell’elettrico è fermo, tanto che in marzo si sono vendute solo 5,367 EV, contro le 8.198 dello stesso mese del 2023. Oltre il 50% in meno. In Francia, invece, c’è stato un nuovo incremento del 10,9% e la quota EV sul totale delle auto vendute è salita al 18,9% (in Italia siamo al 3,3%). In Francia la più venduta è stata ancora la Peugeot e-208, con 3.767 immatricolazioni, seguita dalla Tesla Model Y con 3.045 e dalla 500e, ottima terza. Seguono la Renault Twingo a 2.316, la Megane a 2.173 e la Tesla Model 3 a 1.832. Ottimo risultato per la nuova Volvo EX30, con 1.395, davanti alla MG4 (1.101). Chiosa finale: ogni governo è libero di fare ciò che vuole, anche di azzerare gli incentivi, come in Germania. Quel che non è corretto è annunciare l’arrivo di bonus che poi non entrano mai in vigore.