In eBike più esercizio fisico che in bici: lo dice la scienza

Con una eBike si fa più esercizio fisico che su una bici muscolare. L’esperienza diretta lo dimostra e pure la ricerca scientifica è d’accordo, con buona pace dei puristi.

Sembra incredibile, e per qualcuno lo rimarrà nonostante tutto, eppure in eBike si fa mediamente più esercizio fisico di quanto se ne faccia con una bicicletta muscolare. Gli studi a riguardo si susseguono, ma il risultato è lo stesso. Anche se va spiegato e capito senza preconcetti e partigianerie.

In eBike più esercizio per più tempo

Chi sceglie l’eBike infatti tende a rimanere in sella per un tempo maggiore percorrendo un numero maggiore di chilometri. Anche se ricevono un po’ di assistenza alla pedalata, continuano a pedalare molto di più. Questo perché l’assistenza del motore aiuta proprio dove lo sforzo fisico e di conseguenza il dolore muscolare e articolare aumentano. I ricercatori hanno scoperto che i “ciclisti elettrici” trovano meno estenuante pedalare e per questo tendono a fare viaggi più lunghi. Uno studio del 2019 compiuto dall’università di Zurigo su un campione di oltre 10.000 adulti in sette paesi ha rilevato che i minuti di attività metabolica equivalente a settimana erano significativamente più alti per i ciclisti elettrici che per i ciclisti a pedali.

A questo lavoro accademico si affianca un’altra ricerca di due anni successiva che ha scoperto che i ciclisti di eBike tendono a riferire che guidare una bici elettrica è più divertente. Quando l’attività è più divertente, aumenta il tempo trascorso partecipando all’attività. Più tempo in sella uguale più esercizio, o perlomeno meno vita sedentaria. Come ha rilevato lo studio 2021 dell’università di Miami: “La maggior parte dei partecipanti ha avuto percezioni positive nei confronti della guida in eBike, descritta come più facile e divertente, tra gli altri termini positivi.” Anche su questo si basa il benessere generale di una persona.

In eBike più esercizio perché si lascia l’auto

Gli studi hanno anche scoperto che per i ciclisti elettrici la loro eBike è diventata un tipo di veicolo da guidare quotidianamente, in sostituzione di un’auto per gli spostamenti principali o per le commissioni quotidiane. Anche per coloro i quali invece rappresenta solo un hobby, il maggiore divertimento fa sì che le portino fuori dal garage più spesso delle bici a pedali.

Senza contare che la eBike aiuta a “mantenersi giovani”. La battuta è presto spiegata: L’età media di chi utilizza una eBike tende ad essere superiore, con 48,1 anni, mentre per la bici muscolare l’età media è di 41,4 anni. Chi va in eBike è anche leggermente più pesante, infatti l’utilizzatore medio della bici elettrica ha indice di massa corporea (BMI) di 24,8. Contro i 23,8 di chi esce in bici normale. Anche questo può essere letto positivamente perché fa esercizio in eBike una fetta di popolazione che potrebbe venire scoraggiata dalla fatica della bicicletta muscolare.

Meno fatica, ma pure meno consumo di energie esterne

I ciclisti elettrici che percorrono i sentieri di montagna, sostiene l’università di Miami, spesso tentano salite più difficili rispetto a quelle che farebbero su una bici a pedali. Talvolta i ciclisti muscolari scelgono di prendere una seggiovia fino in cima ai percorsi per mtb. Cosa che non avviene con la pedalata assistita per cui anche l’ambiente risparmia e ringrazia. Anche su reti di sentieri naturali abbastanza semplici, i ciclisti di eBike spesso cercano terreni più tecnici con pendenze maggiori. Questa aumenta il lavoro aerobico rispetto a quanto accadrebbe senza spinta elettrica. Tutto ciò per dire che l’idea (sbagliata) secondo cui le bici elettriche non offrono esercizio fisico è superata da tempo.

Chi la usa abitualmente sa di fare in eBike più esercizio di quanto ne farebbe con una bicicletta normale o senza. Ma ci sono a corroborare questa idea empirica anche degli studi scientifici che mostrano quanto sforzo fisico debbano fare coloro che vanno in elettrico su due ruote.

