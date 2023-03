In bilico lo stop alle termiche? Riflessioni sul sì e il no

Ecco quanto ci scrive un lettore di Bologna dopo aver appreso della decisione di stralciare lo stop alle auto termiche 2035 dall’ordine del giorno della riunione del Consiglio d’Europa in calendario per martedì 7 marzo. Come abbiamo scritto il “rinvio a data da destinarsi” della ratifica di una direttiva che aveva già concluso il suo iter decisionale e che doveva solo essere ratificata, è maturata grazie al voltafaccia dell’Italia (a cui ieri si è aggiunta la Repubblica Ceca) e alle incertezza del governo tedesco dilaniato al suo interno da un braccio di ferro tra Liberali dell’FDP, per il no, e di Verdi e SPD, per il sì. Il tempo “guadagnato” servirà a torvare un accordo (in Germania e in Europa) che sblocchi la situazione. Al lettore che conclude chiedendoci un parere ci sentiamo di rispondere che la sua preoccupazione è anche la nostra. Da un lato perchè la catastrofe climatica incombe e non aspetta date “da destinarsi”. Dall’altro perchè l’incertezza è il peggior scenario immaginabile per i consumatori, per le imprese, per i lavoratori, e per l’intera società.

Quei titoli del TG mi hanno rovinato la giornata

di Riccardo Morici

Oggi per me è una bruttissima giornata. Questi i titoli riportati testualmente dei due

principali TG italiani di prima serata:

 TG1 “La frenata europea“; “Rinvio nostro successo” (nostro nel senso del governo

italiano)

 TG2 – “Rinvio voto UE, successo italiano“;

Il “successo” consisterebbe nel contributo determinante del governo italiano nel rinviare il

voto previsto oggi in Commissione europea (per la precisione in Consiglio europeo, n.d.r.) sul regolamento che decreta lo stop della produzione di nuove auto diesel e benzina dal 2035.

In entrambi i TG la notizia si sviluppa principalmente sui temi della salvaguardia della

occupazione e continuità del lavoro per addetti alla produzione di motori endotermici e sul pericolo della colonizzazione del mercato da produttori esteri, in particolare riguardo al pericolo che la Cina possa monopolizzare il mercato europeo con l’offerta molto varia e competitiva di auto elettriche.

La soluzione alternativa prospettata è quella di puntare su carburanti non fossili

(principalmente biodiesel) oppure sull’impiego del cosiddetto “idrogeno verde”.

Tira aria di compromessi al ribasso

Io sono un ingegnere, con più di 30 anni di attività nei settori energetici e automotive, e

quindi ho una certa esperienza nel capire come ragionano i manager delle aziende piccole

e grandi, e ho qualche capacità di “far di conto”. Ho avuto la fortuna di lavorare in ruoli

tecnici sia in piccole imprese familiari, sia in grandi multinazionali.

Non sono certamente un profeta, ma azzardo comunque una profezia.

Con una serie di veti incrociati si arriverà ad una decisione di compromesso che equivarrà a non decidere nulla di significativo da parte del legislatore. Le lobby agiranno al di sopra degli interessi comuni e delle decisioni politiche e le logiche di mercato porteranno ad un assetto che privilegerà la strada più conveniente dal punto di vista economico.

Questa strada sarà inevitabilmente quella di arrivare prima o poi a spostare la produzione

sulle auto elettriche, ma non per la decisione del legislatore, ma bensì perché i

consumatori apprezzeranno i vantaggi economici di utilizzare un’auto elettrica anziché a

combustione.

Senza stop alle termiche, le aziende terranno i piedi in due staffe

Nel periodo di transizione le case produttrici di auto agiranno in modo diverso a seconda della loro percezione di come si svilupperà il mercato. In assenza di una decisione chiara e perentoria del legislatore non ci saranno le motivazioni per investire in modo deciso sull’elettrico e riconvertire la forza lavoro e la filiera produttiva dai componenti dei motori a combustione verso componenti per la mobilità elettrica. Il risultato probabile sarà che le imprese dell’automotive terranno i piedi su due staffe, investendo in modo più o meno deciso sull’elettrico ma mantenendo in vita produzioni di motori endotermici.

Quando ci saranno chiari segni che la domanda si sarà spostata sull’elettrico, tutte le

imprese non esiteranno un attimo a chiudere i “rami secchi”, e cioè le divisioni di

produzione di motori a combustione. Per una impresa è molto più semplice e conveniente

chiudere un ramo secco mandando a casa migliaia di lavoratori piuttosto che riconvertirli e formarli per produzioni differenti.

Alcune firme dell’automotive, in ritardo sulla elettrificazione, soccomberanno e questo

aprirà sicuramente più spazi alla concorrenza extra-europea.

Lavoro e concorrenza cinese: i rischi salgono

Quindi, secondo il mio parere, questo rinvio e non decisione avrà esattamente il risultato opposto, cioè causerà la perdita di migliaia di posti di lavoro e agevolerà concorrenza cinese, e non solo. Temo che anche un grande paese emergente, quale l’India, possa darci in futuro molto filo da torcere sulla competizione nel mercato dell’auto.

Perché affermo che inevitabilmente il futuro della mobilità sarà elettrico?

Escludo di poter continuare ad utilizzare i combustibili fossili, perché solo un pazzo

potrebbe pensare di aumentare la CO2 da fonte fossile in atmosfera.

Per dimostrare la mia affermazione prendo ad esempio il biodiesel, che viene indicato

come la panacea per salvare lo status quo. In particolare considero il ricino, pianta che

cresce su terreni poveri, non adatti a coltivazioni alimentari e con buone rese per ettaro. Il ragionamento si applica comunque ad ogni altro tipo di coltivazione adatta a produrre

biodiesel.

Neutralità tecnologica? Due conti sui biocarburanti per capire che non solo un’alternativa

La resa per ettaro del ricino, con coltivazioni intensive fortemente meccanizzate, è di 15/16 quintali per ettaro di semi sgusciati ed estraendo l’olio si hanno al massimo 5000 kg per ettaro di olio (leggi qui e qui).

Il potere calorifico dell’olio di ricino è 33.5 MJ/Kg, equivalente a 9.3 kWh/kg, e quindi un

ettaro può potenzialmente rendere 46.500 kWh in un anno, se si assume un raccolto

annuale.

Se faccio il confronto, ad esempio, con un impianto fotovoltaico esteso su un ettaro

ottengo in media 625.000 kWh in un anno alle medie latitudini (leggi qui, qui e qui)

E’ già una differenza notevole, che si accentua considerando che se trasmetto i 625.000

kWh in rete elettrica per caricare delle auto perderò circa il 20%…30% di energia per

arrivare alle ruote, mentre se tratto l’olio di ricino in una raffineria per ottenere il biodiesel e poi lo metto nel serbatoio di un’auto, l’energia che arriva alle ruote è nella migliore delle

ipotesi il 50%, dato però estremamente ottimistico per una serie innumerevoli di fattori qui trascurati (leggi qui).

In pratica possiamo dire che un ettaro di coltivazione di specie vegetali per biodiesel rende in un anno approssimativamente 23.300 kWh per le ruote di un’auto a combustione, mentre la stessa superficie di fotovoltaico rende come minimo 400.000 kWh alle ruote di una ipotetica auto elettrica.

Neutralità tecnologica? L’idrogeno verde per le auto non ha senso

Che dire poi dell’idrogeno verde? Potrei usare i kWh del fotovoltaico per produrre idrogeno, e poi usarlo come combustibile, ma mi troverei comunque a perdere almeno il 50 % (ma in pratica molto più) in calore in base ai principi della termodinamica a cui sono soggetti tutti i motori a combustione.

Ovviamente questa analisi è molto semplificata, ma mostra un divario notevole tra

generazione di energia elettrica con fonti rinnovabili (idroelettrico, fotovoltaico ed eolico) e il diretto impiego di questa per la mobilità elettrica rispetto a qualsiasi altra tecnologia energetica rinnovabile che inserisce nella catena produzione-utilizzo un motore a combustione.

Per inciso, già oggi alcune compagnie petrolifere commercializzano biocarburanti in cui si

miscela il 15%…30% di esteri di oli vegetali al gasolio. Questi hanno un costo

significativamente più alto del gasolio e, cosa peggiore, tutte o quasi tutte le produzioni

degli olii vegetali sono in territori del terzo mondo. Vogliamo da un lato continuare a

depredare il suolo dei paesi sottosviluppati e dall’altro essere sempre dipendenti da terzi

per le fonti energetiche?

Le leggi del mercato e dell’economia dicono BEV

La mia conclusione è che le leggi dell’ economia e del mercato, quando la tecnologia e le infrastrutture di generazione, trasmissione e ricarica saranno sufficientemente mature,

porteranno inevitabilmente all’affermarsi della mobilità elettrica. Ogni altra soluzione sarà troppo costosa per l’utilizzatore, a meno di non voler insistere con i combustibili fossili, molto economici al confronto di qualunque fonte rinnovabile, ma deleteri per l’ambiente.

Una miopia politica con effetti devastanti

A me questo ragionamento pare lapalissiano, ma potrei aver effettuato errori di calcolo e la mia profezia potrebbe non avverarsi, anzi lo spero perché, se fosse corretta la mia analisi e si verificasse quanto paventato, la miopia della nostra classe dirigente risulterebbe palese in tutta la sua drammaticità e i danni economici ed ambientali sarebbero devastanti.

Allora mi chiedo perché non cavalcare con decisione e con un piano serio e articolato una vera transizione energetica anziché tentennare e rimandare? Forse perché troppo faticoso da attuare, complicato e difficile da spiegare? C’è il timore di perdere voti? Mi piacerebbe conoscere il vostro parere in merito.

Grazie, vi leggo sempre molto volentieri.

