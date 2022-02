Il valore della 500e è dimezzato nell’usato, che succede?

Il valore della 500e di Alberto, un lettore, si è quasi dimezzato in un anno nelle quotazioni delle auto di seconda mano. Che succede? Un altro lettore è insoddisfatto della sua Peugeot elettrica e vorrebbe tornare indietro. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Il valore della 500e da 32.500 a 17.500 euro in un anno: com’è possibile?

“In Aprile 2021 ho acquistato una Fiat 500e Passion (di cui sono soddisfattissimo), il prezzo al netto degli incentivi statali e della rottamazione era di ben 32.500€. Dopo solo un anno di vita, mi appresto a rinnovare l’assicurazione. E tutte le compagnie mi permettono di assicurare un valore di soli 17.500€, seguendo i dettami di Quattroruote. Sono rimasto talmente basito che ho anche donato alla pregevole rivista di cui sopra quasi 3 euro per ricevere conferma della valutazione: assurdo! Ora io mi chiedo: in base a quali elementi Quattroruote, il “gotha” delle riviste di auto, determina che un’auto elettrica perde quasi il 50% del proprio valore in un solo anno? C’è già un mercato dell’usato di riferimento? Ritengo le valutazioni di Quattroruote piuttosto opinabili. Peraltro facendo così si penalizza tutto il settore e chi, come me, ha fatto un “investimento” in tecnologia elettrica. Ho anche cambiato il fornitore di energia elettrica, con uno che assicurasse l’utilizzo di fonti esclusivamente rinnovabili. Voi cosa ne pensate? Alberto Lacchini

Il valore della 500e… Ecco che cosa succede

Risposta. Stiamo assistendo a un paradosso: mentre i prezzi dell’usato recente (“fresco“) tengono prezzi elevati, causa scarsità di prodotto, quelle dell’elettrico calano. Non solo nelle quotazioni di Quattroruote, ma anche delle altre società specializzate. E nella 500e il calo sembra un po’ più pronunciato rispetto ad altri modelli. I motivi? Tre Essenzialmente. Il primo: ci si aspetta che i prezzi delle auto elettriche negli anni a venire scendano in maniera in maniera consistente, con il calo dei costi delle batterie. Il secondo: il “timore dell’obsolescenza precoce”, ovvero che le batterie perdano capacità (e quindi autonomia dell’auto) troppo in fretta. Il terzo, specifico per la 500e: l’offerta sul mercato è piuttosto ampia, anche a causa di una politica commerciale aggressiva della Fiat, con molte km 0. E questo ha un po’ inflazionato il mercato. Su tutto, poi, pesa un altro fattore: ci muoviamo nella terra di nessuno, l’elettrico ha una storia molto recente nel mercato dell’usato. E, nel dubbio, i quotatori, tendono a esprimere valori prudenti.

Deluso da Peugeot, vorrei tornare indietro

“In tempi di costi elettrici da brividi, avere un’auto elettrica è una follia. La mia esperienza con Peugeot è devastante, al punto che avendo l’auto in noleggio dal gennaio 2021, già in aprile 2021 ho iniziato a scrivere di voler annullare il contratto. Come succede in Italia, tutto puoi fare tranne che reclamare un diritto. La sorpresa è arrivata anche dalla Peugeot Italia che, con molta cortesia per il cliente, scrive: “ Non rispondiamo di qualsivoglia anomalia perché siamo solo rivenditori, per danni od altro, bisogna rivolgersi alla casa costruttrice” (bò!). Proseguendo nell’avventura, l’auto non ha mai caricato quanto la casa scrive in pubblicità (km 320), ma di meno. Dall’inizio anno 2022, addirittura, non supera i 260 Km (indicazione sul cruscotto). Concludo, fatta la mia esperienza, che se dovessi andare a Napoli dalla mia residenza (Km. 80), via autostrada, a 100 km/ora, non riuscirei a tornare a casa! Ora mi ritrovo con un auto che esco di mattina, ma debbo sostituire il pomeriggio. Chi mi ripaga? A.G.

Chi la ripaga? Purtroppo…

Risposta. Purtroppo il suo è il classico esempio di chi prende un’elettrica senza conoscerne le caratteristiche. E nessuno si è presa la briga di informarla del fatto che, per esempio, in inverno l’autonomia cala anche di un 20%, cosa che le è capitata regolarmente. Sarebbe successo anche con modelli di altre marche. Prima di acquistarle, le EV, vanno provate, e bisogna documentarsi bene, perché è proprio un altro mondo. Chi la ripaga? Purtroppo nessuno.