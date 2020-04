Il tuo scooter è fermo? Come preservare le batterie e il resto

Il tuo scooter è fermo da tempo?Controlla sempre la pressione degli pneumatici a freddo: una pressione errata provoca un’usura anomala delle gomme e rende la guida pericolosa. Per Askoll eS2 ed eS3, per esempio, equivale a 2 bar per la ruota anteriore e 2,8 bar per quella posteriore (in eS1, invece, la pressione è rispettivamente di 2 bar e 2,5 bar). Gli pneumatici degli scooter elettrici Askoll sono tubeless, questo permette in primis un minore attrito, ma soprattutto una maggiore sicurezza in caso di foratura. Quando, invece sostituirli? Gli pneumatici sono dotati di indicatore di usura e la sostituzione deve essere effettuata appena tali indicatori sono visibili sul battistrada. Per gli scooter di altre marche rifarsi ai libretti di uso e manutenzione.

Lavalo, ma non al sole e senza getti sui cablaggi (4)

È fondamentale, prima di chiudere il proprio mezzo in garage, effettuare una pulizia generale dello scooter, seguendo alcuni piccoli accorgimenti. Prima di tutto è necessario ammorbidire lo sporco depositato sulle superfici verniciate con acqua tiepida, rimuoverlo con una spugna soffice da carrozzeria imbevuta con molta acqua e shampoo. Successivamente risciacquare e asciugare con pelle scamosciata. È importante ricordarsi di non lavare mai lo scooter direttamente al sole, per evitare che la carrozzeria scaldandosi asciughi immediatamente lo shampoo prima del risciacquo. E che questo arrechi danni alla vernice. Un ultimo prezioso consiglio è quello di non utilizzare getti d’acqua ad alta pressione per il lavaggio, in modo da evitare di danneggiare componenti delicati del veicolo. Facendo attenzione a non indirizzare mai il getto d’acqua direttamente sui cablaggi elettrici le loro connessioni.

