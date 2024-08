Guerra alle rinnovabili in Sardegna: c’è in ballo il ritorno di Galsi?

Resuscitato il Galsi: Gasdotto Algeria Sardegna Italia? Sembra fantapolitica visto che l’opera pensata nei primi anni 2000 (qui il progetto) doveva entrare in funzione nel 2011. Una pratica archiviata. Eppure la firma, nei giorni scorsi a Milano, di un accordo tra Eni e i due colossi algerini del gas Sonatrak e Sonelgaz crea preoccupazioni e interrogazioni politiche nell’isola tormentata dal dibattito, inquinato dalle fake news, sull’energia del futuro.

Il progetto di interconnessione tra Algeria e Italia passando per la Sardegna

La notizia di accordi energetici fra Italia e Algeria è presente anche nei media algerini come il quotidiano El Watan. Scrive però di un “protocollo, che fa seguito agli accordi strategici firmati ad Algeri il 23 gennaio 2023, mira a realizzare studi di fattibilità per un progetto di collegamento elettrico tra le reti algerine ed italiane, tramite un cavo sottomarino, che permetterà di fornire elettricità al mercato italiano ed europeo“.

Alcune fonti parlano di “elettricità decarbonizzata da fonti rinnovabili” e altre di gasdotto che attraverserà la Sardegna. Un copione letto più volte in oltre 20 anni che ha diviso la politica isolana.

La reazione della politica sarda: l’interrogazione di Lai, la presa di posizione di Mandas

Silvio Lai, senatore sardo del Pd, ha preparato una interrogazione sulla notizia. L’annuncio sul suo profilo Facebook dove ricorda la “notizia bomba che Eni sottoscriveva con i due colossi pubblici nazionali algerini degli idrocarburi Sonatrach e Sonelgaz un accordo per la costruzione di un nuovo gasdotto diretto con l’Europa e che passerebbe via Sardegna“.

Il senatore incalza il governo: “Penso che sia doveroso chiedere alla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, e lo farò con una interrogazione urgente, se il governo italiano era al corrente di questo accordo firmato da Eni, e in quel caso se ne ha informato la Regione Sardegna“.

Il senatore conferma che tra Roma e Cagliari si parla di gas:

“Così mentre la Sardegna discute di gassificatori, reti di metano e dorsali con il Governo, qualcuno rende inutile questa discussione“.

Mandas (5Stelle): “La notizia dopo mesi di demonizzazione delle rinnovabili”

Reagisce anche il movimento 5 Stelle con Gianluca Mandas, consigliere regionale e capogruppo del movimento, con cui abbiamo parlato di Galsi e non solo.

«Denuncio il ritorno di Galsi – ci dice il consigliere -. Lo stanno rilanciando ovviamente ora, dopo mesi di demonizzazione delle fonti rinnovabili e l’inquinamento dell’opinione pubblica con false notizie e scenari catastrofici. Altro che tutela del paesaggio e dei beni paesaggistici della Sardegna. Sono ben altri gli interessi in gioco in questa partita».

Come mai, consigliere, tanto odio sulle rinnovabili e quasi indifferenza verso il gas?

«I tubi del gas non si vedono, al contrario la campagna prende subito forma contro una infrastruttura impattante visivamente. Siamo indietro di 40 anni dobbiamo guardare oltre».

Il metano?

«In questo caso è l’appuntamento che arriva 40 anni dopo. Abbiamo perso il treno del metano, non ha più senso rivendicare questa perdita; bisogna guardare oltre con un piano energetico nuovo e incentrato sulle fonte rinnovabili e sull’idrogeno con forte attenzione alla transizione sociale».

La criticità politica delle rinnovabili

Bene le rinnovabili, ma quanto soffia forte questo vento contrario?

«La Sardegna può diventare un modello sostenibile energetico per l’Europa. Purtroppo tanti procacciatori d’affari hanno opzionato tante aree in Sardegna, ma attenzione tutte queste richieste sono il primo gradino di un processo autorizzativo che dura tre anni. Non sono impianti che domani verranno realizzati».

Come state lavorando oltre l’individuazione delle aree idonee?

«Sul piano paesaggistico, abbiamo la delega primaria sulla materia urbanistica attraverso la norma urbanista tutelare i nostri paesaggi».

Si parla di over produzione energetica, ma l’isola ha il peggior mix energetico d’Italia ed è ancora attiva la centrale a carbone. Senza dimenticare la necessaria decarbonizzazione delle attività…

«Abbiamo bisogno di energia. Pensiamo anche all’adattamento alla siccità dove una delle risposte sono i desalinizzatori che per funzionare hanno necessità di energia».

