Il metano dà una mano (ma non all’automobile)

Gas metano o elettrico? A questa ricorrente domanda, sempre all’origine di accese discussioni, risponde l’amico Ezio Nini, che i nostri lettori già conoscono per alcuni apprezzati interventi sul tema della ricarica e qualche godibile racconto sulle sue esperienze a bordo di auto elettriche. In questo caso ci parla di qualcosa che ben conosce, essendo stato per anni top manager di un primario fornitore di gas.

Un mio ex-collega, che conosce la mia esperienza nel settore del gas naturale (per 9 anni sono stato membro del comitato istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico per il monitoraggio del sistema gas) e la mia convinzione dell’importanza di questa fonte energetica per la transizione verso la decarbonizzazione, mi ha chiesto se la mia fede nel futuro della mobilità elettrica è anche un’ abiura del mio passato.

La parola abiura mi porta alla mente l’immagine di Galileo, che di fronte all’inquisizione fu costretto a rinnegare le sue convinzioni. Oppure Paolo, che sulla strada di Damasco abbandonò tutte le sue precedenti certezze abbracciando la nuova fede. Non è il mio caso, nessuna abiura.

Il gas serve e servirà al Paese ancora per molti anni. Ma all’uso del gas naturale per l’auto, le moto, per le imbarcazioni da diporto, spiacente, io non ci ho mai creduto; né ieri né oggi. Cercherò di spiegare perché.

La mobilità a metano

Il gas naturale per l’auto non è una invenzione recente. Già negli anni 30 si era diffuso questo combustibile. Negli anni 50, dopo le scoperte da parte dell’ENI di giacimenti in pianura padana, lungo le strade era comune vedere furgoni che montavano sul tetto i serbatoi cilindrici del metano. Le auto montavano i serbatoi nel bagagliaio, dove inevitabilmente riducevano lo spazio per le valige. La diffusione era così capillare che era considerato il principale dei carburanti. Mattei ci credeva, infatti l’Italia ha ancora oggi una rete di distributori di metano tra le più estese in Europa, specie nel nord Italia. Ma perché non è mai decollato il sistema?

Le motivazioni sono le più disparate, ma le principali sono la bassa densità energetica del gas compresso con perdita di potenza, la complessità di impianto, la rarefazione delle stazioni di rifornimento e ovviamente la concorrenza della benzina, che negli anni ’60 era decisamente a buon mercato. Oltretutto, perché adottare soluzioni di mobilità differenti rispetto al resto del mondo, USA in testa?

Un brillante futuro alle spalle

Il gas naturale è utilizzato come sistema ibrido benzina-gas naturale, raramente da solo, non potendo contare su una autonomia notevole. Inoltre il metano ha sofferto la concorrenza dell’altro sistema ibrido, benzina – GPL, che dalla sua ha serbatoi decisamente meno invasivi, perché non in alta pressione.

Cosa è cambiato da allora?’ Ben poco, fatti salvi alcuni sviluppi tecnologici che consentono di mantenere un buon livello di potenza anche con l’alimentazione a metano, e di ridurre l’ingombro dei serbatoi- Grazie ai materiali compositi, infatti, oggi i serbatoi sono più leggeri e sicuri, integrabili nella struttura dell’auto. Ma questo non è sufficiente per un cambio di passo, tanto più che l’ autonomia non è cresciuta ed è oramai vicina a quella dell’auto elettrica, o addirittura inferiore.

Eppure colossi come SNAM investono milioni di euro in un ampliamento della rete di rifornimento del metano. Perché? In una fase di rivoluzione del settore gas è logico che ciascun operatore faccia del proprio meglio per preservare o accrescere il proprio mercato, proteggendo e valorizzando i propri asset. Ma non necessariamente questo è un vantaggio per i consumatori.

Il futuro del metano per la mobilità

Dunque il gas naturale e la mobilità sono destinati a divergere? Si, ma non in termini assoluti: vi è un segmento del mercato della mobilità che difficilmente l’elettrico potrà intercettare: mi riferisco alle navi ad elevato dislocamento, i camion di lunga percorrenza per le tratte internazionali, e infine il traffico ferroviario sulle linee non elettrificate. In questo settore il gasolio è ancora leader incontrastato ma è destinato a essere scalzato proprio dal metano.

Il gas naturale è in grado di mettere in campo l’LNG (Gas Naturale liquefatto), che sebbene sia un fluido criogenico a -160°C, ha un’elevata densità energetica anche a pressione atmosferica. Questo consente ad un camion di avere un’ autonomia superiore ai 1500 km . LNG, oltre a sostituire il gasolio per questi usi, si presta anche a sostituire il GPL nelle reti di distribuzione isolate. Italgas va in questa direzione per il piano di metanizzazione della Sardegna.

Sul tema della economicità, al netto dell’eventuale carico fiscale e di accise, il metano è assolutamente competitivo, e anche sotto il profilo ambientale batte il gasolio e il GPL.

L’Europa, con norme sempre più restrittive sulle emissioni delle navi, spinge sull’adozione del LNG; peccato che l’Italia sia ancora una volta nel suo stato di cronico ritardo dal punto di vista infrastrutturale. L’Italia ha tre terminali LNG, e nessuno di questi è idoneo ad alimentare la catena logistica LNG a terra. LNG è quindi ancora merce rara, e comunque non destinato al consumo per la mobilità privata.

Confrontando l’auto elettrica e a metano

E il gas compresso per le auto? Gli automobilisti che hanno l’auto a metano fanno i conti con la rarefazione delle stazioni di servizio e la scarsa autonomia, tanto che spesso l’auto non è in funzionamento a metano, ma a benzina.

Per un confronto omogeneo va quindi considerata l’auto ibrida benzina elettrico, con plug-in. La più rilevante differenza è che l’ibrido elettrico ha due motori, che operano in sinergia per migliorare l’efficienza globale dell’autovettura. Anche nella marcia con il motore termico, in frenata, l’auto ibrida elettrica recupera energia e ricarica le batterie, e in gran parte dei modelli la motricità elettrica interviene sul secondo asse della autovettura, trasformando l’auto all’occorrenza in una quattro ruote motrici. L’ibrido elettrico è quindi più efficiente sotto il profilo energetico e più sicuro. Le auto a metano invece, passano da un combustibile all’altro senza alcuna sinergia, e se si considera anche l’energia dissipata nella compressione, ci si rende conto della bassa efficienza complessiva.

Dal lato del rifornimento la stazione di servizio per l’erogazione del metano, oltre al maggiore costo di gestione, deve affrontare il maggiore costo di realizzazione. L’impianto di rifornimento (sistema di compressione, cooler, serbatoi di stoccaggio, colonna di erogazione) ha un costo superiore a 250.000 euro, cinque volte una colonnina di ricarica rapida. Poi c’è l’allacciamento tra la stazione e il metanodotto più vicino, altri 200.000 – 300.000 euro per km di metanodotto in alta pressione. Per motivi di sicurezza le distanze di rispetto dalle abitazioni sono molto elevate, quindi la sua collocazione non è mai agevole, quasi sempre fuori da aree densamente popolate.

Un combustibile di transizione

Se nel parcheggio sotto casa mia fosse installata una colonnina di ricarica elettrica, sarebbe la benvenuta. Non ci potrebbe stare, grazie al cielo, un distributore di gas metano. Ecco perché ci sono molte più colonnine di ricarica elettrica pubbliche che pistole di rifornimento del gas naturale, che pur conta su oltre 80 anni di storia.

Se considero la Lombardia, ci sono oltre 1134 punti pubblici di ricarica con potenza superiore a 11kW, contro 190 stazioni di servizio di metano. Va precisato, oltretutto, che i punti di ricarica elettrica sono sempre disponibili, mentre nelle stazioni a metano, senza l’assistenza del personale addetto, non è consentito il rifornimento. Per non parlare della ricarica domestica, possibile e vantaggiosa per l’auto elettrica, severamente vietata dalla legge per il metano.

E poi, perché usare un combustibile di transizione se ormai la soluzione elettrica è già tecnologicamente nelle nostre mani?

Certo, la politica di svendita dei modelli bifuel potrebbe ingolosire gli automobilisti, così come i saldi di fine stagione, ma parafrasando uno slogan pubblicitario di qualche hanno fa, “meditate gente, meditate”.