Il mercato libero è il rimedio al caro-bollette? Vediamo…

Il mercato libero è la scelta giusta per alleggerire le bollette dell’energia 2022? Vediamo la nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it.

Il mercato libero è il rimedio? Vediamo gli aumenti per il primo trimestre…

Il 2022, lo sappiamo, si apre all’insegna di una vera e propria stangata per le bollette della luce. Un allarme ancora più sentito da chi ha scelto l’auto elettrica. Proprio ieri Enel X ha comunicato i rincari per le sue colonnine in vigore dal 7 marzo. A casa gli aumenti toccano soprattutto i consumatori in regime di maggior tutela, a causa dell’aggiornamento trimestrale delle tariffe ARERA, l’Authority italiana di regolazione energia. Ma in parte anche i clienti passati al mercato libero. L’Osservatorio ha analizzato come sono cambiati i consumi medi di luce e gas negli ultimi 5 mesi, tra ottobre 2021 e febbraio 2022 e i relativi costi per i clienti del mercato tutelato. Tra gennaio e marzo del 2022 la famiglia-tipo (consumo annuo 2700 kWh e potenza impegnata di 3 kW) si ritrova a pagare il 55% in più rispetto al trimestre precedente. Rincaro un po’ più contenuto, ma comunque pesantissimo, per il gas (1.400 Smc di consumo): +41,8%.

Si salva solo chi ha il mercato libero a prezzo bloccato. Per ora…

Il Governo, tramite alcuni correttivi nella legge di Bilancio, ha provato a ‘tamponare’ gli aumenti, agendo sugli oneri generali di sistema e riducendo al 5% l’IVA per il gas. Queste misure transitorie, valide soltanto per il primo trimestre, consentono di limitare l’impatto dei rincari. In assenza di queste, gli incrementi sarebbero stati nell’ordine del +65% per le bollette della luce e +59,2% per il gas naturale. Ad essere colpiti dagli aumenti, ricorda l’Osservatorio, in realtà sono anche i clienti del mercato libero. Le forniture con prezzo variabile dell’energia subiscono rincari molto simili a quelli che gravano sui clienti del mercato di maggior tutela. Sono al riparo soltanto le tariffe del mercato libero con prezzo bloccato, attivate prima nell’emergenza che ha causato un picco nel corso dell’energia. Queste tariffe non risentono dell’aumento del prezzo dell’energia all’ingrosso, almeno fino alla fine del periodo promozionale.

Chi ha il mercato tutelato non ha margini di manovra

Una famiglia tipo in regime di maggior tutela nel corso del primo trimestre del 2022 andrà incontro a un salasso. La spesa per le bollette, in base allo studio, nel periodo tra il primo aprile del 2021 e il 31 marzo del 2022, è infatti cresciuta di 944 euro, se confrontata con lo stesso periodo dell’anno precedente (1° aprile 2020 – 31 marzo 2021). I clienti del mercato tutelato non hanno nessun margine di manovra, perché il costo dell’energia è stabilito da ARERA. Chi è passato al mercato libero ha, almeno sulla carta, maggiori possibilità di risparmio. Purtroppo, gli incrementi dei prezzi non accennano ad arrestarsi: nel secondo trimestre dell’anno in corso le bollette di luce e gas potrebbe gonfiarsi ancora. In arrivo ci sono nuovi provvedimenti del Governo per contrastare i rincari.

Gli italiani tirano già la cinghia

L’effetto degli aumenti sul costo dell’energia all’ingrosso è evidente analizzando i costi per i clienti del mercato tutelato. A gennaio 2021, infatti, il prezzo dell’energia elettrica per i clienti in tutela con tariffazione monoraria era pari a 0,07325 euro/kWh. Mentre a gennaio 2022 risulta essere 0,35485 euro/kWh. Come hanno reagito gli italiani? Negli ultimi mesi si è registrata una riduzione dei consumi, sia a livello nazionale che nella maggior parte delle regioni. Nel tentativo di alleggerire la bolletta, stiamo stringendo la cinghia. E a causa delle nuove condizioni tariffarie introdotte da gennaio, è più difficile, anche se ancora possibile, risparmiare passando al mercato libero. L’indagine SOStariffe.it stima un notevole calo del risparmio medio consentito per la luce (-59%) ma anche per il gas (-9%).

Comparazione on-line con la stima dei consumi annui

Proprio per questo, sono ancora tante le famiglie a passare al mercato libero, allettate dalla maggior convenienza delle offerte. In base ai dati dell’ultimo rapporto di monitoraggio dei mercati ARERA, il 59,7% dei clienti domestici è passato al mercato libero della luce e il 62% a quello del gas. Le migliori offerte del mercato libero consentono un taglio medio della spesa per le bollette pari a circa 75 euro l’anno. Secondo l’Osservatorio, c’è convenienza nel passaggio al mercato libero soprattutto per i clienti residenti nelle regioni del Nord Italia. In Trentino, Veneto e Lombardia si possono tagliare la spese per le bollette, in media, fino a 94 euro annui. Mentre al Sud i margini di risparmio si riducono (in Puglia e in Sicilia i valori minimi). Come scegliere la tariffa più vantaggiosa? L’Osservatorio propone la comparazione on-line, inserendo la stima del proprio consumo annuo.

