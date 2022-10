Il governo Forza Diesel lo sa che Stellantis investe ovunque tranne che in Italia? E che gli investimenti per elettrico e idrogeno vanno ovunque tranne che qui?

Il governo Forza Diesel…/ La Francia si mangia i nuovi investimenti

Non passa giorno senza che Stellantis annunci investimenti in nuovi mezzi a emissioni zero. Peccato che da noi non arrivi nulla e che la Francia (ma non solo) si stia mangiando queste nuove attività e questi nuovi posti di lavoro. Un paio di settimane fa Carlos Tavares, il n.1 del gruppo di cui fanno parte anche Fiat, Alfa, Lancia ecc. ha annunciato che produrrà in Francia un totale di ben 12 modelli elettrici. Le nuove auto usciranno da 5 stabilimenti entro il 2024 e consentiranno a Stellantis di arrivare a produrre 1 milione di elettriche all’anno. Negli stessi giorni, sempre al Salone di Parigi, è stata presentata la nuova piccola Jeep, la Avenger, un veicolo da cui ci si aspettano grandi numeri. Peccato che non venga prodotta a Melfi, che è stata finora la casa europea della Jeep, ma in Polonia, Paese che evidentemente sa far valere il suo sovranismo. Non è finita, perché due giorni fa Stellantis ha annunciato un maxi-investimemto per produrre furgoni a idrogeno ed elettrici. Dove? a Hordain, nell’Alta Francia.

Salvini di nuovo in difesa delle auto e benzina e diesel

Tutti questi investimenti sono frutto di un serrato pressing del governo francese, che è socio di Stellantis e sa far valere il suo ruolo in maniera molto decisa. Non solo nei confronti di Stellantis: la Renault, di cui Parigi è il primo azionista, è stato indotta a varare una strategia che si chiama Renaulation. E sapete qual è uno dei punti cardine? Riportare in Francia tutte le produzioni possibili, a partire dai nuovi investimenti sull’elettrico. A questo punto vi chiederete che cosa stanno facendo i nostri governi. Finora abbaiano alla luna, sparando a zero su una decisione che la UE ha già preso e confermato: quella di bandire i motori termici dal 2035. “Auto a benzina, diesel e metano fuorilegge in Europa dal 2035? Un errore, un regalo alla Cina: fabbriche e negozi chiusi in Italia e in Europa, operai e artigiani senza lavoro e stipendio, e dipendenza a vita dalla Cina“. L’ha scritto in un tweet il vicepremier Matteo Salvini, aggiungendo che “la Lega in Europa farà di tutto per fermare questa follia“.

Se si ripensa a Marchionne…

A nostro modesto avviso la politica industriale dovrebbe giocarsi su due fronti. Ovvero: da un lato cercare di tutelare le produzioni attuali, con i relativi posti di lavoro, finché possibile. Dall’altro cavalcare il nuovo che avanza, per crearne di nuova di occupazione. Mentre sul primo fronte tutto sommato ci siamo, sul secondo sembriamo del tutto assenti. Si può criticare la UE finché si vuole, ma che i nuovi investimenti vadano pressoché tutti in direzione dell’elettrico è un fatto. Tutti cercando di accaparrarsi nuove fabbriche di EV, di batterie e di altre componenti. Da noi nessuno sembra bussare alla porta di Stellantis, che è tirata per la giacchetta da mille parti ed è probabilmente sorpresa di non sentire nessuno farsi vivo da Roma. Di nuovo modelli elettrici made in Italy non si parla più, a parte un’auto di nicchia come la Maserati Folgore. E c’è da rimpiangere il tanto criticato Sergio Marchionne, che per salvare le fabbriche italiane portò a Melfi le Jeep e la Panda a Pomigliano d’Arco.