Il diesel non uccide nessuno e l’elettrico è troppo caro

Il diesel non uccide e l’elettrico è troppo caro come costo delle ricariche. È il senso di un messaggio che ci manda un lettore in risposta a un’altra lettera scritta dal proprietario di una Tesla Model Y. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Il diesel non uccide, non diffondete notizie false

“R itengo questo articolo non falso, ma ‘leggermente pilotato‘. Qui siamo all’opposto di quanto da voi aspramente criticato nei confronti del servizio di Rete-4. Loro hanno evidenziato ed enfatizzato solamente i lati negativi dell’auto elettrica. Mentre voi avete evidenziato solamente un aspetto favorevole, ma difficilmente realizzabile nella maggioranza dei casi. Primo: le vetture diesel non dispensano tumori e non dovreste nemmeno permettere la pubblicazione di una simile dichiarazione. Tutto dipende dalla vetustà del propulsore e dalla tipologia del carburante utilizzato. Sappiamo tutti benissimo quanto sia basso (quasi impercettibile) l’inquinamento creato da un motore diesel alimentato da bio-carburante. Secondo: il risparmio del costo di ricarica elettrica rispetto ad un motore termico (sia benzina che diesel) si verifica solamente quando si ricarica in alcune colonnine poco diffuse. Nel 90% dei casi il costo medio di un kWh sarebbe di 0,65 euro, ma in autostrada si arriva tranquillamente a 0,90-1,00 euro. Quindi la spesa per 122kWh supererebbe i 100 euro…alla faccia del risparmio. Un portale serio come il vostro dovrebbe essere molto più attento ed obiettivo“. Giuseppe Mangiavacca

La nostra risposta è: ma come si permette?