Il Comune senza colonnine ora fa (quasi) il pieno

Fino all’estate 2023 nel Comune le colonnine erano come fantasmi: lo scrivemmo ad agosto 2022 annunciando quelle in arrivo. Ora si è fatto il pieno. E vengono sempre più usate. Nel giro di pochi giorni abbiamo visto alla presa auto costose, dalla Porsche alla Tesla, e utilitarie, la Twingo, e soprattutto diversi furgoni. Siamo a Granarolo dell’Emilia a due passi da Bologna. Tutto bene? Quasi. Ci sono due stazioni installate e non ancora funzionati. E questo alimenta la polemica, che sull’elettrico non manca mai.

Due colonnine, quattro prese: occupate

Vista la ridotta componente elettrica su una flotta nazionale da “fanalini d’ Europa, le colonnine in Italia sono spesso vuote. Anche a Granarolo: Ma l’appello di un lettore a installarle era basato sui numeri.

Quelli diffusi a gennaio 2024 vedono il Comune tra i più green della città metropolitana di Bologna, dopo il capoluogo e il comune di San Lazzaro con il 9,1% di auto alla spina. Tra ibride ed elettriche Granarolo tocca un interessante 8,5%, precedendo Casalecchio e Pianoro (entrambe 8%). Quasi due punti in più della media metropolitana pari al 6,7%.

Questa la statistica a cui sommiamo questa collezione di foto che mostrano alla stessa ora quattro veicoli in contemporanea in ricarica. Due furgoni e due auto. Poi, in un periodo diverso, una Tesla e una Porsche. Insomma si vedono più auto in ricarica.

Non conosciamo il tasso di utilizzo, sicuramente non alto, ma è un buon segno vedere il tutto occupato per un Comune sprovvisto di stazioni di ricarica fino all’estate scorsa. “Al momento abbiamo 4 colonnine (8 stalli attivi) – spiega l’assessore Angelo Pasquali – di cui 3 di Enel X e 1 di Be Charge“.

E’ sempre polemica degli anti-colonnine

Abbiamo scritto dell’opposizione di alcuni cittadini all’avvio delle ricariche. I più animati, quelli che perdono un parcheggio pubblico vicino casa (leggi qui). Nei giorni scorsi la polemica è ripartita perché tra le dieci postazioni ce ne sono due di Be Charge ferme al palo _ nelle due foto _ e si chiedono provvedimenti.

Chiaro che non sono tempi accettabili, anche perché c’è una lastra di ferro a coprire uno dei due scavi, ma qui è scoppiata la diatriba con la richiesta di far rispettare i tempi.

E dall’amministrazione il sindaco Alessandro Ricci e l’assessore Angelo Pasquali rispondono: “Noi possiamo decidere di revocare l’occupazione del suolo pubblico ma poi rimaniamo senza colonnine di ricarica“. Perciò si va avanti: “Su una stazione delle due da attivare questa settimana ci sarà l’intervento finale di E-distribuzione – spiega l’assessore -. Mancano anche le due di Enel X per le quali abbiamo ricevuto nei giorni scorsi il progetto esecutivo“.

Un piccolo fatto di cronaca locale che conferma le difficoltà della transizione elettrica. Ma fanno ben sperare i veicoli fermi con il cavo collegato alle colonnine. Eppur si ricarica.

