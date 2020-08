Il boss di Volkswagen in vacanza-lavoro in Italia con la ID.3

Se avete curiosità sulla prima auto elettrica della nuova generazione ID., che cosa c’è di meglio che chiedere al grande capo del Gruppo tedesco? Magari vi capita di incontrarlo in una stazione di servizio in autostrada o in un hotel…L’annuncio della partenza per la Penisola è stato dato dallo stesso Diess con un post sul profilo LinkedIn. Il testo è accompagnato da due fotografia: una la ritrae con la giovane figlia Caro, che lo accompagna nella vacanza; un’altra mentre è al volante della ID.3.

Il boss di Volkswagen, Herbert Diess, con la figlia Caro in vacanza-lavoro in Italia. Anche per testare la nuovissima elettrica ID.3, in consegna da settembre.

Sotto esame anche la rete di ricarica italiana

Ecco che cosa ha scritto il top manager che guida il supergruppo conecc ecc.: “Andare in vacanza con l’auto elettrica – che c’è di meglio? Buon viaggio! Ho preso una macchina per le mie vacanze estive in Italia con mia figlia Caro a Monaco di Baviera, al pop-up store ID.3. Un’ottima anticipazione, il tour è da me ufficialmente considerato un test drive. Il capo si mette alla prova”.

Diess nel post si permette anche una punta di ironia: “Mi è stato detto che il fatto che provi intensamente un modello per due settimane rende nervosi alcuni colleghi di Volkswagen Passenger Cars … Io sono molto rilassato: il team intorno a Thomas Ulbrich ha fatto un buon lavoro, l’ID.3 fa un’ottima impressione su tutti i test drive e ottiene grandi voti. Sarà fantastico! I dati del mio viaggio saranno scritti e valutati in co-scrittura (con la figlia Caro nd.r). Questo ci aiuta alla fine a fornire il miglior veicolo possibile ai clienti. Condividerò con voi un resoconto dettagliato su LinkedIn di questa esperienza. Ed esaminerò anche a che punto siamo con l’infrastruttura di ricarica. Quindi, ora siamo fuori ufficio! Vacanza in elettrico!“.

Il pop-store di Monaco fa parte di una serie di show-room che la Volkswagen dedica esclusivamente all’elettrico. È stato il secondo ad essere aperto in Germania (il primo a Dresda nel maggio scorso). Un po’ tutti i top manager Volkswagen sono impegnati in viaggi di prova con la ID.3. Sul sito media della VW, da ultimo, è comparso il resoconto di una viaggio fatto dal capo della marca, Ralf Brandstätter, e da Thomas Ulbrich, responsabile e-mobility.

SECONDO NOI. Siamo curiosi soprattutto di leggere quel che dirà Diess della rete di ricarica in autostrada, una vera vergogna italiana di cui ci siamo più volte occupati . Esempio: da Roma a Reggio Calabria 694 km con una sola colonnina. E con un responsabile in primis: Autostrade per l’Italia.