Il bilancio di Glasgow: un grande accordo (sul “bla bla”)

La Cop 26 di Glasgow si è chiusa nella serata di ieri con un accordo unanime. Molto deludente a giudizio altrettanto unanime. I sussidi al carbone che dovevano sparire ora devono solo “diminuire”. L’impegno a mantenere l’aumento delle temperatura a 1,5 gradi resta, ma gli strumenti per onorarlo o mancano del tutto o sono solo vagamente indicati, senza alcun vincolo preciso. Il mercato del carbonio non è stato messo a punto perchè non è sato possibile quantificare la percentuale dei proventi che andrà ai paesi svantaggiati. Il fondo da 100 miliardi di dollari l’anno per la decarbonizzazione e la mitigazione non scatterà dall’anno prossimo.

Kerry: “Abbiamo evitato il caos climatico”

Anche se il documento finale della COP 26 di Glasgow è stato sottoscritto da tutti i Paesi partecipanti (197) e quindi approvato all’unanimità, il presidente della Conferenza Alok Sharma ha ammesso di essere «profondamente dispiaciuto» per gli scarsi risultati. «Capisco la profonda delusione, ma è vitale che proteggiamo questo pacchetto», ha concluso.

Forse la miglior sintesi di due settimane di negoziato l’ha fatta il delegato Usa John Kerry dicendo che siamoa «all’inizio di qualcosa. Abbiamo sempre saputo che Glasgow non non era il traguardo ma ora siamo più vicini che mai a evitare il caos climatico». A dire il vero tutti pensavano che “l’inizio di qualcosa” fosse stato l’Accordo di Parigi del 2016. Cinque anni buttati, invece, perchè le emissioni di gas serra hanno continuato ad aumentare e il clima a riscaldarsi. E ora siamo ancora daccapo ad indicare obiettivi senza assumere impegni. E’ il «bla bla» di cui parla Greta Thunberg.

Auto elettriche, accordo in ordine sparso

Ciliegina sulla torta, l’accordo parziale sull’addio alle auto termiche entro il 2035, sottoscritto a margine del vertice da un gruppo di case auto, ma non dall’Italia e dalle principali case tedesche.

–Chi c’è: hanno firmato l’impegno (non vincolante) per accelerare la transizione verso la mobilità elettrica Jaguar Land Rover, Ford, Mercedes, Volvo e BYD.

Chi non c’è: non hanno firmato alcuni tra i più grandi gruppi, come BMW, Renault, Hyundai, Stellantis, Toyota e Gruppo Volkswagen. Tra i paesi non firmatari Cina, Francia, Germania e Stati Uniti. E l’Italia, che, secondo il ministro Giancarlo Giorgetti, teme per le ripercussioni sulla sua filiera di fornitori di componenti.

Tre anni di no stop per trovare la quadra

La Cop 26 si conclude con un solo goal all’attivo: i negoziati non si fermeranno e, dopo una giornata di tempi supplementari, si è stabilito che i prossimi tre anni saranno di trattativa no stop.

Grandi obiettvi e veti incrociati

–I veti. Il veto a misure stringenti l’hanno messo Cina e India (sull’utilizzo del carbone), Arabia Saudita e Indinesia (sui carburanti fossili) Australia, Indonesia e Brasile (sulla deforestazione), Russia (sul metano), mentre i Paesi ricchi non sono riusciti a mettere insieme i fondi, pubblici e privati, per compensare i danni del riscaldamento sui Paesi fragili e sostenere i costi della decarbonizzazione in quelli in via di sviluppo. Questo ha suscitato accese proteste da parte di molti Paesi a cominciare dalle piccole isole che rischiano di essere cancellate dall’innalzamento dei mari.

Resta, di Glasgow, l’accordo sulle dichiarazioni di principio. Per la prima volta 197 Paesi prendono esplicitamente atto degli ammonimenti degli scienziati sulle cause della crisi climatica (le emissioni di CO2) e si impegnano a contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi grazie a un’ accelerazione verso l’obiettivo di decarbonizzazione attorno a metà secolo. Ciò implica un a riduzione delle emissioni del 45% entro i prossimi 9 anni, e anche questo obiettivo viene esplicitato. E i progressi dei firmatari saranno monitorati a partire dal prossimo anno. Calcolando che con la traiettoria attuale che tiene conto degli impegni finora assunti dai governi le emissioni invece di scendere salgono del 13,7%, si capisce che un taglio robusto ai combustibili fossili è inevitabile.

Glasgow, l’accordo voce per voce

Ma vediamo, voce per voce, cosa prevede il compromesso dell’ultimo minuto che, poco prima delle 21, ha permesso di approvare all’unanimità il Glasgow Climate Pact.

-Carbone È stato sottoscritto l’ impegno a “ridurre gradualmente” anzichè “eliminare gradualmente” come recitava la prima bozza, l’energia prodotta da carbone. Non raggiunge l’obiettivo di “consegnare il carbone alla storia”, ma invia un segnale chiaro.

-Accordo Cina-USA La più grande sorpresa a Glasgow è stato l’ accordo tra i due maggiori emettitori per lavorare insieme. Nessuna grande azione concreta, ma è positivo che i due stiano almeno parlando. La Cina era stata quasi assente dai colloqui fino a quel momento.

-Regole sul mercato del carbonio Sono state fissate le regole generali. Portano chiarezza alle aziende e standardizzazione nello scambio delle quote di emissioni fra privati e fra Stati e questo dovrebbe innescare meccanismi economici di sostegno alla riduzione delle emissioni nelle aree più sviluppate tecnologicamente. Ma le regole non sono abbastanza rigide da evitare il cosiddetto greenwashing, cioè azioni di pura facciata. C’è poi un secondo mercato volontario delle compensazioni che resta non regolamentato.

-Impegni sul metano Più di 100 paesi hanno deciso di ridurre drasticamente l’utilizzo del metano ed è la prima volta che accade. Non è vincolante, ma ancora una volta, un segnale potente che è il momento di affrontare le emissioni di un gas che è ottanta volte più potente della CO2 nei suoi effetti sul clima.

-Monitoraggio I paesi devono tornare l’anno prossimo con piani climatici migliori e più dettagliati. Ma c’è tuttavia una clausola rescissoria. Sono state concordate nuove regole che consentiranno un maggiore controllo sulla comunicazione delle emissioni. Infine, gli obiettivi climatici dovrebbero essere comparabili, consentendo a tutti di valutare ciò che fanno gli altri.

A Glasgow un accordo zoppo: chi paga e quanto?

-Gli indennizzi Per la prima volta, si riconosce che i paesi colpiti da eventi climatici catastrofici riceveranno aiuto. C’è un accordo per impostare correttamente un meccanismo, anche se i dettagli e il denaro esatto devono ancora essere quantificati e raccolti. È il compito assegnato a COP27, in Egitto il prossimo anno.

-Deforestazione Molti degli accordi collaterali concordati sulla preservazione delle foreste tropicali sono rimasti sulla carta. L’unica risultato è un impegno da parte del Brasile e dell’Indonesia ad impedire le deforestazioni illegali.

-Banche L’ex governatore della Banca d’Inghilterra Mark Carney ha convinto banche, investitori e assicuratori che rappresentano 130 trilioni di dollari di attività a decarbonizzare le loro attività entro la metà del secolo. La finanza è uno strumento potente nella lotta contro il cambiamento climatico, ma l’elenco non include le tre maggiori banche del mondo, tutte cinesi e importanti finanziatrici del carbone.

Glasgow, quanto vale l’accordo

-Quanto vale l’accordo? Tutto questo ci avvia su un percorso che porterebbe un riscaldamento di 1,8 anzichè 1,5 auspicato. Ma solo se tutti gli impegni si avvereranno, secondo l’agenzia per lenergia AIE. Eravamo sulla strada di 2,7 gradi, quindi è un importante passo avanti, ma ancora al di sotto della soglia di sicurezza.

-Antonio Guterres (Onu) – Questo è un «accordo di compromesso, pieno di contraddizioni» ha commentato il segretario generale dell’Onu abbandonando in anticipo il vertice. I testi approvati, ha detto, «riflettono gli interessi, le condizioni, le contraddizioni e lo stato della volontà politica nel mondo oggi».

