Il 2022 in Ioniq 5 di Ivano con la Ioniq 5: 30 mila km consumando in media 16 kWh/100 km. E, soprattutto, con la batteria ancora al 100%. Ivano è uno dei tanti lettori che hanno accettato di condividere il loro anno in elettricocon pregi e difetti. A fondo articolo trovate tutti i link alle 12 puntate precedenti.

di Ivano Fiorentino

“Dopo aver condiviso il viaggio per la settimana bianca, torno su questo bellissimo sito (per i temi trattati e i commenti dei lettori) per raccontarvi il mio 2022 in elettrico. Sono proprietario di una Ioniq5 evolution, batteria 72 KWh, consegnata il 30/9/2021“.

Il 2022 in Ioniq 5 di Ivano: perché ho scelto Hyundai e non Tesla

“Al momento di cambiare la mia Tiguan TDI del 2009 mi sono trovato, come molti, al bivio. La scelta era tra restare su un auto termica, col vantaggio di andare sul sicuro, ma col rischio di trovarsi dopo pochi anni con una tecnologia superata e svalutata. O puntare su un’elettrica con le incognite del caso: infrastrutture, tecnologia nuova, durata batteria e ogni altro dubbio ben noto a chi frequenta questo sito. Dopo aver valutato le mie esigenze e abitudini, ho deciso di prendere un’elettrica con la formula Valore futuro garantito a 3 anni. Ho ristretto il campo a Tesla M3 e la Ioniq 5. Ho scelto la Ioniq per la linea, che trovo bellissima. E perché ritengo che la Hyundai sia una Casa di cui fidarsi quanto ad elettriche, vista la buona riuscita della Kona (l’ho avuta a noleggio 5 mesi). L’auto deve emozionare nell’estetica e nella prestazione, dare la sensazione di guidare un’auto speciale… So che la Ioniq5 non ha un buon Cx e soffre un po’ a velocità sostenute: ne risente l’autonomia, ma è un prezzo che ho messo in conto in cambio del piacere estetico“.

Ho fatto 30 mila km, consumando 16 kWh/100km

“Nel 2022 ho percorso circa 30mila km, le mie previsioni e le mie aspettative sono state completamente soddisfatte. Dopo un breve periodo di apprendistato e con l’ausilio delle utilissime app come PCC e ABRP, ho utilizzato normalmente l’auto anche per lunghi viaggi di oltre 900 km. Potendo contare su una ricarica veloce a 800v che consente brevi soste per ricaricare al 100%. I 30mila km percorsi si possono dividere in 20 % città, 40 % extraurbano (tangenziale e raccordo) e 40 % autostrada. Consumo medio: sui 16 kWh/100km, come da foto del Cdb rilevata su 15.000 km effettuati. La batteria mi consente di fare il tragitto che percorro più di frequente, da Roma alla Puglia (Gargano) di circa 360 km. Senza necessità di ricariche intermedie, ovviamente partendo con il 100% di batteria e (percorro 150 km in autostrada ed il resto in S.S). Con le ultime installazioni di colonnine in autostrada sarà ancora più comodo e sicuro percorrere qualsiasi tratta, con un minimo di programmazione“.

Piacere di guida ad alti livelli, da migliorare la navigazione…

“Il piacere di guida è ad alti livelli, rispetto alle mie esperienze precedenti. Confort assoluto, auto molto comoda e spaziosa, silenziosa, impianto audio Bose, completa dotazione di adas, guida autonoma livello 2. E altre diavolerie che non ho neanche provato se funzionano (come spostare il veicolo da remoto premendo i tasti della chiave telecomando). Fina ad oggi nessun problema, (sgrat sgrat), neanche una lampadina bruciata. Da migliorare: il sistema di navigazione, non evoluto come quello Tesla, soprattutto perché non prevede il preriscaldo della batteria in vista di una ricarica. Si spera in aggiornamenti OTA per migliorare la strategia di navigazione. Anche la manutenzione programmata non è adeguata all’elettrico: chiede un tagliando ogni 15mila km, mi pare mutuata dai veicoli termici. In officina sostituiscono qualche filtro abitacolo, giusto per far pagare i soliti 120 euro… E nonostante lo spazio abbondante, con la filosofia open space, mancano vani portaoggetti per le cose più comuni, come un telecomando del cancello…“.

Il 2022 in Ioniq 5: soddisfatto e batteria ancora al 100%!!!

“Insomma: tutto sommato sono molto soddisfatto del mio anno in elettrico. Qualche giorno fa ho fatto il test della batteria con PKC con un risultato a dir poco sorprendente, vi allego la schermata… Tanto sorprendente che credo di rifarlo a breve perché, con tutta la fiducia del caso, è davvero incredibile“.

