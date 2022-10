Idrogeno e nautica. Se ne parla a Snim (Brindisi 12/16 ottobre)

Elettrico e idrogeno per la nautica approdano al porto turistico di Brindisi dal 13 al 18 ottobre per Snim il Salone Nautico di Puglia. L’impronta sostenibile sia nel dibattito, Vaielettrico sarà presente e protagonista alla tavola rotonda Nautica e idrogeno, sia tra gli espositori.

Al porto sarà possibile conoscere il sistema di ricarica di AcquaPower, le soluzioni di AS La Bruna, Edison, Fountaine Pajot, Micad. Saranno più di duecento le imbarcazioni in mare esposte sulle banchine del Marina di Brindisi durante il Salone, con un 30% in più rispetto allo scorso anno.

Idrogeno nella nautica, se ne parla il 12 ottobre

Si intitola Nautica ed Idrogeno, da visione a realtà. La Puglia spinge l’acceleratore sulla Nautica Green l’evento – appuntamento il 12 ottobre alle 15,30 – moderato da Matteo Dusconi, già segretario generale Assonautica italiana, e dove intervengono Alessandro Delli Noci (assessore Regione Puglia allo sviluppo economico), Gabriele Lucchesi (Edison Director), Andrea Pagnini (Uniboat Embedded system division manager), Marco Martinelli (Isotta Fraschini – Centro innovazione e sviluppo), Thomas Lamberti (H2 Boat – Ceo), Massimo Labruna (As Labruna – Ceo), Gian Basilio Nieddu (giornalista, Vaielettrico), Simone Lenti (PowerCell, Mediterranean regional sales manager), Gennaro Durante (Forethinking – Ceo), Giuseppe Buccoliero (Cetma – area manager tecnologie e processi).

Segnaliamo anche gli eventi Blue Economy e Formazione: Le sfide del futuro (saluti: Giuseppe Meo. Intervengono: Monica Calzetta, Anna Cammalleri, Andrea Brasini, Sebastiano Leo) e Quando il Mare bagna la scuola: Dal gioco alla professione

(Intervengono: Paola Apollonio, Margherita Manghisi, Rita Ortenzia De Vito, Rosanna Squicciarini, Alfredo Russo, Giuseppe Danese).

Il Salone di Brindisi come ha sottolineato il presidente dello Snim Giuseppe Meo sta registrando “un notevole successo di partecipazione fatto registrare nella scorsa edizione cge ha rappresentato la definitiva affermazione di questa rassegna, a tal punto che la stessa ormai rientra tra gli eventi di rilevanza internazionale che si svolgono in Puglia“.

