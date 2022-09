I nuovi costi di esercizio: elettriche, ibride, GPL…

I nuovi costi di esercizio elaborati dall’ACI danno un’idea di quanto costa un’auto non solo nell’acquisto, ma anche nella successiva gestione. Quindi un parametro molto più attendibile per orientarci nella scelta.

I nuovi costi di esercizio: ecco come sono calcolati dall’ACI

I costi sono calcolati al km per 5 diverse percorrenze annue: 10-20-30-40-50 mila km. Si possono trovare sulla rivista Auto Aziendali Magazine, comprese le auto benzina e diesel. Qui ci limitiamo a un confronto tra i veicoli ritenuti più ecologici: elettriche, ibride, metano e GPL. I valori si riferiscono ad auto in proprietà e tengono conto di tutti i costi che si affrontano nella vita su strada. Quindi: costi fissi (bollo, assicurazione e interessi sul capitale). E costi di percorrenza (carburante, pneumatici, manutenzione, riparazione e ammortamento del capitale). Non si tratta quindi del semplice costo dell’energia o del carburante che serve per percorrere un km. L’ACI calcola questi dati per dare riferimenti ufficiali alle aziende per i loro mezzi. Attenzione: non si tratta del cosiddetto TCO (Total Cost of Ownership), per calcolare il quale occorre aggiungere i costi di amministrazione. Sono comunque di valore che possono dare un’indicazione molto utile, anche ai privati.

Elettriche: la Renault Twingo è la più virtuosa

La tabella elaborata da Auto Aziendali Magazine comprende un po’ tutte le marche, anche se di Tesla non sono presi in esame le due auto più diffuse, Model Y e Model 3. E per la 500e è stata presa in esame la versione più costosa, “la Prima Cabrio“, con un prezzo d’acquisto che pesa sui costi chilometrici anche dopo lunghe percorrenze. Si nota comunque che citycar come la Twingo (0,21) e la Smart (0,25) hanno dopo 50 mila km i costi di percorrenza più bassi di tutte le auto ibride, metano e GPL censite.

Ibride: la Prius resta la più economica. Le plug-in…

Tra le ibride la Toyota Prius resta la più economica, ma resta pur sempre un modello di nicchia, visto anche il look molto originale (ed efficiente nell’aerodinamica). Piuttosto buono anche il risultato delle plug-in, con la Kia Niro a 0,36 euro di costo/km dopo 50 mila km e la Mercedes Classe A 250 E a 0, 43.

Metano: prezzi folli, valori da prendere con le molle

I valori riferiti al metano sono invece da prendere con le molle: gli sbalzi giornalieri del prezzo al kg del gas per autotrazione rende difficile avere riferimenti affidabili. In tempi normali sarebbe stato sicuramente il carburante più economico, ma ora accade esattamente il contrario e molti distributori stanno addirittura chiudendo. Da questo raffronto, comunque, escono bene Lancia Y e Volkswagen e-Up (0,28 al km dopo 5 anni), oltre alla Fiat Panda (0,29).

I nuovi costi di esercizio: per finire 20 modelli a GPL

Il GPL conserva invece una certa stabilità nei prezzi e costi d’esercizio decisamente contenuti: non a caso acquista anno dopo anno nuove quote di mercato. I valori più bassi, dopo 50 mila km, sono appannaggio delle due Dacia, Duster (0,25) e Logan (0,24), grazie anche a un prezzo d’acquisto da vere low-cost. Ma anche la Panda (0,25) e la 500 (0,25) sono su valori molto contenuti.