I nuovi costi al km / Elettrico, ibrido, metano, GPL

I nuovi costi al km, elaborati dal Centro Sudi Promotor (clicca qui) sui dati ufficiali pubblicati dall’ACI. Riguardano auto elettriche, ibride, metano e GPL.

I nuovi costi al km, aggiornati

Le tabelle che presentiamo sono tratti dalla rivista Auto Aziendali Magazine. Sono un aggiornamento dei dati che abbiamo pubblicato a gennaio (clicca qui) e in realtà contengono solo delle piccole correzioni. Ma visto l’interesse suscitato dalla precedente pubblicazione, ci è sembrato giusto darne conto. I valori si riferiscono ad auto in proprietà e tengono conto di tutti i costi che si affrontano nella vita su strada. Quindi: costi fissi (bollo, assicurazione e interessi sul capitale). E costi di percorrenza (carburante, pneumatici, manutenzione, riparazione e ammortamento del capitale). Non si tratta quindi del semplice costo dell’energia o del carburante che serve per percorrere un km. L’ACI calcola questi dati per dare dei riferimenti ufficiali alle aziende per i loro mezzi. Ma possono dare un’indicazione anche ai privati.

I nuovi costi al km / Per l’elettrico modelli un po’ datati

I costi delle elettriche sembrano influenzati dal fatto che in questo paniere compaiono soprattutto modelli un po’ datati. Le nuove vetture sono molto più performanti in termini di km percorsi con un kWh (vedi il caso della nuova Renault Zoe). E mancano veicoli molto efficienti come la Tesla Model 3 (qui la Casa californiana è presente solo con quella specie di astronave che è il Model X). Qui le elettriche ne escono bene, ma non benissimo.

L’impressione è che pesi molto il fatto che sulle ricariche siano state prese a riferimento le tariffe delle colonnine pubbliche. Mentre l’auto a batterie, si sa, è imbattibile come costi soprattutto se si ricarica privatamente, a casa o in azienda. A prezzi più che dimezzati. Nel confronto tra i vari modelli, invece, sembra uscire bene soprattutto la Renault Zoe Q90. Ha costi al km solo leggermente superiori alla Smart ForFour, la più economica, ma peso, dimensioni e autonomia ben superiori.

Ibride, (quasi) tutte senza spina: questi i numeri

Per quanto il loro bilancio ambientale resti molto controverso, le auto ibride continuano ad avere un notevole successo. Soprattutto tra le aziende. Nel 2019, informa Auto Aziendali Magazine, le cosiddette HEV (Hybrid Electric Vehicles) sono aumentate del 33,6%, mentre le ibride plug in (Plug in Hybrid Electric Vehicles) sono cresciute del 30,9%. A far la parte del leone ci sono i modelli del gruppo Toyota, che occupano ben 5 posizioni (tra cui le prime 4) della graduatoria dei dieci modelli ibridi più venduti in Italia. Anche in questa tabella le ibride presenti nella tabella non sono in genere plug-in (con l’eccezione della BMW 225 XE), con le quali il confronto sarebbe ancora più interessante. E sono soprattutto Toyota Lexus, marche dello stesso gruppo giapponese. Quanto alla BMW 225 XE, i valori sono abbastanza in linea con le altre ibride. Giudicate voi quanto è motivato (sul piano economico) la preferenza che molte aziende danno alle auto con doppio motore, benzina-elettrico.

Metano, la Panda è sempre molto parca

Ribadiamo quanto scritto in precedenza: in termini di costi al km le auto a metano se la cavano piuttosto bene. La Fiat Panda Twin Air 0,9 da 85 cavalli è addirittura il modello più economico tra tutte le macchine indicate dall’ACI in queste tabelle. Arrivando a un costo/km di 23 centesimi a 50 mila km (solo la Renault Twingo e la 500 a Gpl sfiorano questo minimo).

L’umile GPL nei costi si difende bene

Anche l’umile Gpl continua a superare bene l’esame dei costi al km dell’ACI. Tutte e quattro i modelli presenti nella tabella figurano decisamente bene. Di Fiat 500 e Renault Twingo (ora anche in versione elettrica) si è detto, ma soprattutto colpisce l’ottima performance della Dacia Duster, con costi decisamente bassi in rapporto alle dimensioni delle auto.