I consumi secondo Matteo: Cupra e le altre

I consumi secondo Matteo: il nostro amico Youtuber approfitta di un test con la Cupra Born per fare il punto su quanta energia “ciucciano” le concorrenti.

I consumi secondo Matteo / Cupra, sorella sputata della VW ID.3, ma più bella

Parte carichissimo Matteo Valenza a bordo della nuova Cupra Born, motore posteriore da 58 kWh. L’auto è parente stretta della Volkswagen ID.3, con cui condivide piattaforma (la MEB), motori e batterie. La temperatura è di 11 C°, all’interno con il climatizzatore acceso 22°C. Per il test Matteo imposta prima Modalità B (frenata rigenerativa al massimo potenziale) e poi Modalità Normal. Alla partenza c’è un po’ di traffico, ma nella prova in salita si riesce a mantenere una velocità media di 52 km/h. Cupra Born si guida davvero bene, gli ingegneri hanno fatto un buon lavoro con le sospensioni. L’auto trasmette belle sensazioni, anche se il motore non è super-prestante e presente. C’è sempre un piccolo lag e l’erogazione non è immediata, anche se poi è lineare. A fine-percorso in salita, dopo 8 km, consumo è pari a 35,1 kWh/100 km.

I consumi secondo Matteo, tra la salita e la discesa

Il computer di bordo, rispetto a quello della VW ID.3 (10”), ha un display un po’ più grande (12”). Anche i colori sono diversi, tutto il sistema di infotainment è colorato di grigio, nero, blu e ottone. Matteo trova molto strano il fatto che il colore dei sedili diventi rame quando si riscaldano, un colore che “non ci azzecca proprio“. Inoltre non è molto soddisfatto dalle risposte dell’infotainment e si augura che venga aggiornato al più presto. Super soddisfatto invece del set up display, posizionato molto bene, veramente bello, simile ad una realtà aumentata. Il parabrezza è abbastanza grande ed è molto buona anche la visibilità. Piuttosto grande il montante e questo non piace a Matteo che, essendo seduto un po’ più avanti, fatica a vedere. Come per la ID.3, la seduta è alta. Appena schiacci l’acceleratore, percepisci il carattere sportivo dell’auto e senti la potenza del motore. Il suo aspetto poi è veramente cattivo, da “bella sportivetta”.

Ottima tenuta di strada

Nei tornanti Matteo schiaccia sull’acceleratore e l’auto tiene benissimo la strada. La Born non dà segni di sbandare o imbarcarsi. Cosa strana per un’auto di questo genere, perché non è bassissima. La batteria da 58 kWh la rende un po’ più pesante del normale e questo probabilmente aiuta a “tenerla giù“. Il nostro amico Youtuber ribadisce più volte che è veramente soddisfatto di come si guida. Il volante ha un angolo di sterzata non indifferente. Gli interni sono fantastici, la Born ha un aspetto accogliente. Il motore è silenzioso, le batterie garantiscono un’autonomia omologata di 420 km. La discesa finisce con un consumo negativo (con recupero di energia) di -22, 6 kWh/100 km alla velocità media di 37 km/h per 3 km.

Tutto realizzato con materiali riciclati

Si torna giù verso il paese. Matteo è un pò contrariato dalla pulsantiera sul volate, un mix simil-touch. Ha qualche problemino durante le manovre perchè involontariamente schiaccia pulsanti a caso. Cupra non utilizza tessuti di origine animale. Tutto quello che si trova all’interno dell’auto è realizzato con materiali riciclati. Alla fine del percorso in discesa il consumo è di 2,8 kWh/100 km, velocità media di 53 km/h per 5 km. In paese ci sono 8,5 C°, in auto si sta benissimo anche a mezze maniche. L’auto utilizza la pompa di calore per riscaldare e raffreddare l’abitacolo ed è altamente prestante ed efficiente. Finito il tratto in paese (3 km) alla velocità di 30 km/h, il consumo è di 10,4 kWh/100 km.

I consumi secondo Matteo / Ecco il confronto con Opel Corsa-e, Peugeot e-208, Honda e, Nissan Leaf

Alla fine del test, a velocità un pò più elevate, Matteo è ancora più soddisfatto. L’auto non è per niente”energivora”, come dimostra la tabella qui a sinistra. ! In tangenziale, alla velocità di 90 km/h, dopo 5 km, il consumo è pari a 12,2 kWh/100 km. Veramente non male. Matteo se la ride quando dei fan lo riconoscono e accostano per salutarlo. A 110 km/h i consumi salgono leggermente: 18,8 kWh/ 100km in 7 km. In autostrada, sempre in 7 km, alla velocità massima consentita di 130km/h abbiamo 23kWh/100km. Si chiude con una slide molto interessante: il confronto con modelli di altre marche e di taglia inferiore rispetto al modello spagnolo (tranne la Leaf). I dati sono stati rilevati da Matteo in test precedenti: come vedete, nonostante peso e dimensioni, la Born se la cava bene!

