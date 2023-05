I consumi dei jet privati nel mirino di Greenpeace e di altri movimenti per il clima: interrotta a Ginevra la EBACE, la più grande fiera europea del settore.

I consumi dei jet privati all’origine di una protesta a Ginevra

Gli attivisti chiedono ai governi europei di vietare i jet privati, facendo seguito a una serie di proteste avvenute negli ultimi mesi negli aeroporti di tutta Europa. La protesta ha coinvolto anche Extinction Rebellion, Stay Grounded e Scientist Rebellion, con militanti in arrivo da 17 Paesi, inclusa l’Italia. Sono stati occupati pacificamente alcuni jet in esposizione, con i contestatori incatenati alle scalette. Bloccato l’accesso alla fiera e diffuso tra i padiglioni annunci sugli impatti dei jet privati sulla crisi climatica e sulle disparità sociali. E infine esposte grandi etichette, simili a quelle dei pacchetti di sigarette, per avvertire che “i jet privati bruciano il nostro futuro” e “uccidono il pianeta“. “Le vendite dei jet privati stanno salendo alle stelle, e con loro anche anche il contributo dei super-ricchi alla crisi climatica“, accusa Federico Spadini di Greenpeace Italia. “Mentre le persone pagano sulla propria pelle le conseguenze di eventi climatici sempre più estremi, come l’alluvione che si è appena verificata in Emilia-Romagna“.

L’Italia quarta in Europa per numero di voli

“Per questo è ora che il governo italiano e tutti i governi europei mettano fine all’uso smodato dei jet privati“, continua Spadini. “Vietando una volta per tutte questa forma di trasporto ultra-inquinante”. Gli ambientalisti sostengono che il numero dei jet privati nel mondo è più che raddoppiato negli ultimi due decenni. E si prevede che quest’anno le vendite raggiungeranno il livello più alto di sempre. Negli ultimi dieci anni, il valore totale degli aerei privati venduti nel mondo è stato di 241 miliardi di dollari. A crescere non sono solo le vendite, ma anche il numero dei voli e le loro emissioni. Un recente rapporto di Greenpeace sostiene che nel 2022 i voli in Europa hanno prodotto emissioni di CO₂ pari a quelle di 555 mila residenti. Circa un volo privato su 10 in Europa è partito dall’Italia, quarto Paese europeo. Con 55.624 voli effettuati ed emissioni di CO₂ pari a quelle prodotte in media da più di 50 mila italiani in un anno.

