– Anno: 08-2021

– km: 118 mila

– Stato Batteria: n.d.

– Prezzo: 14.500 euro

Hyundai Kona del 2021 vendesi con 118 mila km vendesi. La propone Mitko, un lettore. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Ecco la descrizione che ci ha inviato Mitko: “Vendo la mia Hyundai Kona allestimento XPrime + Safety Pack, batteria 64 kWh, immatricolata nel giugno del 2021 con 118.000 km in attivo.

Equipaggiamento di serie, quello appartenente all’allestimento XPrime + Safety Pack. Tenuta in garage e caricata principalmente con wallbox di casa. Autonomia ottima, d’estate 480 km reali e d’inverno 430 reali.

Per qualsiasi informazione non esitate contattarmi tramite WhatsApp al numero 3284078584. Prezzo, per necessità di immediato realizzo, è di 14.500 euro, passaggio di proprietà escluso“. Per contattare il venditore via mail l’indirizzo è beusanmatko@yahoo.it , per altre informazione scrivete a info@vaielettrico.it