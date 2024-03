Anno : 2020

: 2020 Km : 40.030

: 40.030 Check batteria : n.d.

: n.d. Città: Borgosesia (VC)

Borgosesia (VC) Prezzo: 23.500 euro

Hyundai Kona 64 kWh con 40 mila km vendesi, prezzo richiesto 23.500 euro. La propone Umberto, un lettore che vuole passare d’un’altra elettrica. Per le vostre proposte (di cessione o acquisto), potete scrivere a info@vaielettrico.it .

Hyundai Kona 64 kWh del dicembre 2020 con 40mila km

Ecco come Umberto descrive la vettura che mette in vendita: “Seguo con interesse gli articoli che pubblicate e sono un soddisfatto possessore di auto elettrica (sono alla seconda in sei anni). E ora vorrei vendere l’attuale per passare alla mia terza vettura elettrica. Di seguito le caratteristiche. Hyundai Kona Xprime con Safety pack. Batteria 64 KWh. Immatricolata il 20 dicembre 2020, ha percorso ad oggi Km 40.030. Con treno gomme stagionale. L’ho quasi sempre ricaricata a casa, a bassa potenza- Carrozzeria ed interni sono impeccabili. Il prezzo richiesto è di 23.500 Euro“. Per contatti, scrivete a info@vaielettrico.it