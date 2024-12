Anno : 09/2020

: 09/2020 Km : 104.000

: 104.000 Stato Batteria : n.d.

: n.d. Luogo: Treviso

Treviso Prezzo: 19.500 euro

Hyundai Kona 64 kWh del 2020 con 104 mila km vendesi. La propone Paolo, un lettore di Treviso. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Hyundai Kona 64 kWh del 2020: “Motore nuovo appena sostituito in garanzia”

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato Paolo: “Vendesi Kona Ev 64kWh Excellence versione Top, con vernice bicolore optional bianca con tetto nero, interni in pelle nera completa di tutti gli Adas. Motore nuovo appena sostituito in Garanzia. Vendo per passaggio ad altra elettrica più spaziosa. Tutti tagliandi puntuali effettuati in casa madre”. La richiesta economica è di 19.500 euro. Per contatti si puà scrivere direttamente al venditore a questo indirizzo mail: pao71lo@libero.it .

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it

Elettrico Usato: Tesla, Skoda, Volkswagen, Audi, Mercedes, Nissan, Renault, Fiat, Peugeot, Jeep… Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, auto, moto e scooter. Al momento quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma peracquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi.