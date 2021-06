Hotel & ricarica: i primi nomi, in tutta Italia

Hotel & ricarica. Arrivano le segnalazioni di strutture turistiche che dispongono di colonnine o wall-box, per realizzare un elenco regione per regione.

Hotel & ricarica un lungo elenco

Finalmente si può viaggiare, finalmente si può andare in vacanza. Molti gestori anche in questi lunghi mesi di lock-down e di restrizioni, non se ne sono stati con le mani in mano. Hanno arricchito i loro locali con nuovi servizi e la ricarica per veicoli elettrici è spesso tra questi. Giusto quindi segnalare, regione per regione, gli hotel, i camping i ristoranti ecc. dove si può fare il pieno di energia durante la sosta. Ma per compilare questo elenco abbiamo bisogno del vostro aiuto, con le segnalazioni alla mail info@vaielettrico.it. Anche i clienti possono farlo, alimentando così un passa-parola che agevola la vita di chi si mette in viaggio con auto o moto elettrica. E magari è la prima volta. Ci serve solo sapere:

Ecco alcune tra le prime segnalazioni, dalla Sicilia alla Toscana, fino al Lago di Garda:

– Daniele segnala la presenza di 4 colonnine di ricarica presso l’hotel Marina di Petrolo, sito a Castellammare del Golfo (TP). È un Destination Charger Tesla e Porsche, aperto anche a tutti i mezzi con presa Type 2. Ricarica gratuita per i clienti dell’hotel.

– Federico scrive dall'azienda agricola il Paradiso di Frassina a Montalcino (Siena). La wall-box è a disposizione gratuitamente per i clienti dell'agriturismo. Potenza erogata: 11 kWh – Marino ci scrive dal Camping Spiaggia D'Oro di Lazise (VR): "Siamo un campeggio sul Lago di Garda e volevo segnalarvi che abbiamo a disposizione dei soli clienti due colonnine da due prese ciascuna (tutte tipo 2) da 22 kW ognuna. Le prese sono gratuite per tutti i clienti del campeggio ma non sono aperte agli esterni.