Anno: 2021

2021 km: 12.000

12.000 Check Batteria : n.d

: n.d Luogo: Riva del Garda (TN)

Riva del Garda (TN) Prezzo: 2.500 euro

Horwin CR6 del 2021 vendesi. La propone Roberto, un lettore di Riva del Garda, dopo 12 mila km. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ o direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it

Horwin CR6 del 2021 con 12 mila km a 2.500 euro

Ci sono anche le moto in vendita nel nostri canali dedicati all’Usato Elettrico. Roberto è un lettore trentino che ha deciso di vendere la sua Horwin CR6. Secondo i dati ufficiali, l’autonomia di questo modello è di 150 km, con una batteria agli ioni di Litio Panasonic 18650 72V 55 Ah, con un tempo di 3 ore per ricaricare all’80%. La dimensioni sono: lunghezza 2.040 mm, larghezza 770 mm, altezza 1.120 mm. Il prezzo richiesto è di 2.500 euro. Contatti: chi fosse interessato, anche per avere ulteriori informazioni, può contattare il venditore all’indirizzo mail pfleger.r@gmail.com.



Elettrico Usato: Tesla, Skoda, VW, Audi, Nissan, Renault, Fiat, Peugeot, Jeep…

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono laTesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma peracquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.

– Tesla cambia la tariffazione in Austria: ecco perché e come funziona – Il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano