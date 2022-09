Honda crede nell’elettrico: 10 e-moto entro il 2025

Honda scioglie le riserve e pianifica la propria mobilità di domani. Subito 10 modelli elettrici, tra scooter e moto, da lanciare nel prossimo triennio. Una nuova strategia green che punta alla neutralità carbonica entro il 2040.

Sarà la sindrome da competizione nel vedere le prime Yamaha, Harley Davidson, Ducati e Kawasaki elettriche scendere in pista. Sarà perché continuare a tergiversare davanti alla rivoluzione green della mobilità oggi non ha più molto senso. Sarà, semplicemente, perché anche per il n.1 mondiale delle due ruote è giunto il momento di alzare il dito e dire presente.

Per un motivo o per un altro, fatto sta che Honda ha deciso di tuffarsi pienamente – con tutto il suo carico da 90 – nel mondo della mobilità del futuro.

Lo ha fatto attraverso le parole del nuovo presidente e Ceo Toshihiro Mibe, che ha illustrato i piani di battaglia presenti e futuri del settore a due ruote della casa. Piani che danno ampio spazio all’elettrificazione ma non solo.

Dieci modelli elettrici entro il 2025

Dall’ultimo briefing della divisione moto di Honda sono emerse le strategie per arrivare alla tanto auspicata neutralità carbonica di tutti i prodotti a due ruote entro il 2040. Obiettivo primario e di lungo corso che il colosso giapponese vuole raggiungere grazie ad una decisa accelerazione dei piani di elettrificazione dei suoi veicoli.

Honda intende infatti produrre e lanciare sui principali mercati mondiali ben 10 (o più) modelli a zero emissioni, tra moto e scooter, entro il 2025. Per arrivare, nel 2030, a vendere 3,5 milioni di due ruote elettriche all’anno.

Il programma prevede la nascita di un “parco” elettrico eterogeneo, che possa essere apprezzato da una clientela vasta.

Nello specifico, si tratta di un paio di scooter elettrici da città (simil 125cc), cinque ciclomotori compatti ed economici e tre moto di grossa potenza. Tutto nei prossimi tre anni.

Tre di questi nuovi EV dovrebbero vedere la luce già entro il 2024, anche se ancora non si sa nulla di specifico a riguardo.

Ovviamente, per mantenere un certo standard qualitativo, Honda svilupperà e produrrà al suo interno gli elementi chiave dei nuovi EV, in particolare il “cuore” pulsante composto da motore, PCU e batterie.

Elettrico sì, ma non solo

Il progetto “green” è ambizioso ma anche articolato. In un futuro a breve termine, infatti, Honda non vuole puntare esclusivamente sull’elettrificazione. Ma continuare anche a sviluppare nuove tecnologie per ridurre le emissioni nocive dei propri motori a combustione interna.

In ottica zero-carbon, dunque, Honda intende seguire due strade parallele: produrre modelli 100% elettrici e nuovi motori sempre più green, alimentati da biocarburanti o etanolo, come i Flex-Fuel già testati in Brasile e India.

Un’attenzione particolare, poi, sarà data allo sviluppo delle batterie, nello specifico a quelle allo stato solido, che Honda vorrebbe integrare nelle sue moto future.

Ricordiamo che già da tempo il colosso giapponese lavora allo sviluppo degli accumulatori, il vero nodo su cui si gioca l’efficacia della mobilità elettrica di oggi e domani. Honda fa parte di un consorzio europeo SBMC di grandi brand motociclistici che progetta la standardizzazione di batterie intercambiabili. Un sistema – il cosiddetto battery-swap – che potrebbe presto prendere piede in Europa (in Asia è già una realtà) soprattutto nel settore degli scooter urbani.

Honda a ruota di Yamaha e Kawasaki

Finora Honda è stata ad osservare, dimostrandosi prudente (forse un po’ scettica?) verso i modelli elettrici. Ha testato il terreno, collaborando con altre aziende (vedi la minimoto CRF-E2) e producendo qualche scooter a zero emissioni – soprattutto per il delivery – ma limitato solo ad alcuni mercati asiatici.

Forse spronata dai recenti piani green delle “sorelle” Yamaha e Kawasaki, adesso il colosso nipponico ha deciso di prendere una strada molto più chiara e delineata.

Crede nell’elettrico. Non resta che attendere sviluppi concreti.

