Ho venduto la VW ID.3 e preso la EQA: ecco perché

di Gianni Montalenti

“Il mio percorso verso l’elettrico inizia nel marzo 2017 con una Toyota CHR ibrida, di cui ho un eccellente ricordo di efficenza e qualità. Auto piacevolissima, con una elettronica molto completa e intuitiva. Grande rapporto qualità-prezzo. Nel settembre del 2019, però, vengo attratto da una accattivante pubblicità di Volkswagen che, con una formula per me inusuale, mi convince ad essere un pioniere elettrico: “Prenotando l’edizione speciale di ID.3 1ST, hai fatto un passo importante verso il futuro”, mi scrivono alla avvenuta prenotazione!“.

Ho venduto la VW…/ Un anno di attese per averla

“Inizia un anno di attese e ritardi nella consegna, durante il quale finalizzo l’acquisto presso la Concessionaria (gentili, ma spesso meno informati di me). Senza mai vedere e provare l’auto: confido nella consolidata efficenza teutonica. Finalmente a fine settembre 2020, arriva la vettura di colore nero (unica alternativa in quel momento per una “rapida” consegna), che accetto e ritiro di li a poco. Il software è provvisorio, non completo al 100%, ma ero stato avvisato. L’upgrade arriverà più avanti. L’ ID.3 è comunque notevole, la guida elettrica piacevolissima, con la trazione posteriore che è un portento. Mi rendo conto che devo imparare a guidarla, sviluppando un’efficenza nella guida a cui non ero preparato. Partecipo al forum europeo privato dei 1st Movers, su Facebook (oltre 3.000 utenti collaudatori), invitato da VW. E capisco di essere un fortunato possessore di una ID.3 con problemi marginali. Non è così per altri dalla Germania alla Norvegia, passando per la Francia e l’Italia. Problemi davvero diffusi. Tutti affascinati dalla guida elettrica e un po’ preoccupati per le sofferenze dell’elettronica“.

Ho venduto la VW…/ Mal di software, vado a provare la EQA

“Ad Aprile 2021 arriva l’upgrade del software, compreso Apple/Android Car Play, seguito poi da piccoli aggiornamenti in OTA. Ma il risultato per me non è stato particolarmente risolutivo. Mi aspettavo di più. Per quanto le prestazioni meccaniche siano state eccellenti, l’auto è nata con importanti problemi di progettazione software (che ne ritardarono proprio le consegne). Ai primi di Luglio 2021, Mercedes mi invita alla prova su strada della 250 EQA. Mi lasciano l’auto in prova, accompagnato da un collaudatore, che mi illustra tutto con molta precisione. Anche, molto realisticamente, i parametri della guida elettrica. Alla fine di Luglio prenoto la 250 EQA e definisco le pratiche di permuta della ID.3. Ahimè, mi imbatto nei ritardi di consegne post Covid, ma alla fine a dicembre 2021 divento utente Mercedes. Con ID.3 58 kWh ho “vissuto” 14 mesi e 14.000 km: un’elettrica “entry level” non particolarmente a buon mercato, se non avessi potuto usufruire degli incentivi statali“.

Giudizio finale sulla ID.3: motore, guida e e consumi ottimi. Ma il navigatore…

Esteticamente bella, la ID.3, con motore eccellente guida piacevolissima, consumi ottimi: una media reale di 18-20 kWh/100km (anche qualcosa meno) è facilmente ottenibile. Una vettura minimalista poco più che spartana, con interni un po’ troppo “plasticosi”. Ottima abitabilità, portentoso il sistema di illuminazione stradale. Il software di assistenza alla guida è molto impositivo, e va regolato ad ogni accensione (assist lane & C.). Mentre fortunatamente il riconoscimento dei segnali stradali può essere escluso. Il riconoscimento vocale è spesso disarmante, soprattutto sul sistema di navigazione, quando non comprende e non fornisce gli esatti indirizzi. Magari sarà stata la mia voce! Il display della mappe di navigazione è per me incompleto non fornisce i nomi delle vie (solo alcune). E soprattutto non indica la posizione (con il nome della strada) in cui si trova la vettura. L’infotainment in generale è modesto in confronto a quanto si potrebbe fare solo inserendo ciò che è già disponibile su altri modelli Wv a partire dalla Golf 8. L’app di comunicazione We-Connect fornisce limitate informazioni sulla vettura.

Oggi ti aspetti l’auto del “popolo digitale”

“Come ho già scritto: ho avuto “problemi marginali” perché i miei si sono sempre risolti con un “hard reset” manuale del sistema o con una sosta notturna. Che dire in conclusione? Esperienza elettrica comunque assolutamente positiva, auto fluida, piacevole da guidare, ricarica a casa con costi bassissimi di utilizzo e manutenzione. Ma dalla ID.3 (arrivando io da una ibrida giapponese) mi aspettavo molto, ma molto di più, soprattutto sul fronte digitale. L’ ”elettrica del popolo” avrebbe dovuto essere concepita come l’ ”elettrica del popolo digitale”. E’ stata comunque un’ottima scelta per conoscere ed avvicinarsi a questo nuovo mondo, ma quando sono salito sulla EQA 250 (66KWh) ho trovato quello mi sarei aspettato in ID.3, Soprattutto quella efficenza elettronica che avevo più volte stigmatizzato nei forum con altri utenti ID3. La EQA, per essendo comoda, elegante, con una silenziosità notevolissima, non è esente da problemi, beninteso. A partire dal prezzo elevato, non certo paragonabile certo alla ID.3“.

La EQA consuma di più, ma l’elettronica è incomparabile