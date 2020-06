Greenfresco, remi ed elettrico a Venezia (10 luglio)

Con Greenfresco remi e motore, naturalmente elettrico, navigano insieme. Si tratta di una iniziativa che mette insieme coloro che nella città lagunare lottano per una mobilità a zero emissioni.

L’organizzazione è di Row Venice, un gruppo di donne vogatrici salite alla ribalta della cronaca perchè durante il lockdown hanno distribuito alimentari a domicilio con le barche a remi.

L’appuntamento è per venerdì 10 Luglio 2020, dalle 17.30, presso lo spazio del Fondaco Marcello (collabora all’evento) in San Marco 3415 a Sant’Angelo. Lo spazio è accessibile da terra da calle del Traghetto, oppure via acqua, essendo affacciato sul Canal Grande.

Parola agli operatori elettrici veneziani

Le sale ospiteranno i relatori, moderati da Marco Paladini, e un numero contingentato di partecipanti all’evento, per garantire la sicurezza. “Invitiamo quanti abbiano a disposizione una barca a remi o a propulsione elettrica ad ormeggiare fuori, e a seguire l’evento direttamente dalla propria barca – scrivono dall’associazione -. Ci sarà infatti un impianto di diffusione audio, che darà modo a chi staziona all’esterno di ascoltare gli interventi“.

Lo scopo dell’evento fanno sapere gli organizzatori: “E’ diffondere l’idea di ecosostenibilità dei trasporti veneziani, con interventi di aziende che già operano in tal senso nell’ambiente lagunare. Tramite la loro esperienza diretta, i relatori potranno dimostrarci che è possibile lavorare in laguna anche utilizzando mezzi ecosostenibili”.

Il programma

17.30 – Apertura

17.45 – Presentazione e interventi di Laguna Trasporti e Manutenzioni di PietroTosi, Classic Boats Venice, Cocai Express, Row Venice

19.00 – Musica live Il Collettino

L’evento è completamente gratuito.

Sicurezza Covid-19 a Greenfresco

Seguendo le norme di sicurezza Covid-19, tutti i partecipanti dovranno prenotare per poter accedere all’evento, sia a piedi che in barca. Le prenotazioni dovranno pervenire tramite email a eventi.rowvenice@gmail.com. Siete pregati di specificare in quanti sarete e se desiderate venire a piedi o in barca.

I partecipanti sono invitati, come da tradizione dei freschi, a portarsi da mangiare e da bere!!

Avvertenze e informazioni su Greenfresco

Si invita ad evitare plastica monouso e preferire stoviglie lavabili e riutilizzabili. Infine rispettare le capienze massime delle imbarcazioni.

Per qualunque ulteriore informazione organizzativa, eventi.rowvenice@gmail.com oppure 3487561282

