Green Energy Storage e le batterie a flusso: cosa c’è di vero?

La tecnologia delle batterie a flusso proposta da Green Energy Storage non convince Paolo che ci chiede notizie sullo sviluppo del progetto.

“Salve, in un vostro articolo del Febbraio 2021 apparve un’intervista al Ceo di Green Energy Storage, Salvatore Pinto, link qui: https://www.vaielettrico.it/ batterie-a-flusso-la- rivoluzione-di-green-energy- storage/#comments dove facevate il punto sulle batterie innovative “a flusso” che questa società stava implementando.

Il signor Pinto dichiarava in quel momento che queste batterie erano già state realizzate e che sarebbero arrivate sul mercato italiano in 2/3 anni. Proprio questa mattina ho potuto ascoltare una sua intervista nella trasmissione radiofonica di Radio 24 “L’economia delle piccole cose”, dove, dopo aver magnificato la rivoluzione prossima a venire derivata dalla nuova tecnologia applicata, grazie all’utilizzo di un materiale del quale non ha voluto fare il nome, ma che ha comunque garantito che non ha nulla a che fare con il Litio o altre terre rare, e dopo aver sostenuto che tale tecnologia garantirà all’Italia una leadership mondiale nello storage per autotrazione elettrica, ha detto che arriveranno sul mercato nel 2024/2025.

Chiedo quindi a voi se conoscete qualcosa di più sullo stato dell’arte di queste batterie, perché sinceramente nutro qualche dubbio„ Paolo Menchetti

L’Europa ci crede e versa 59 milioni

Risposta-Abbiamo ascoltato anche noi le dichiarazioni di Salvatore Pinto a Radio 24. Pur non entrando nel merito tecnico del progetto, Pinto ha ribadito sostanzialmente ciò che ci disse lo scorso anno, tempi di realizzazione compresi. Nel frattempo è stato formalizzato il finanziamento europeo nell’ambito del progetto IPCEI EuBatin, che è salito da 40 a 59 milioni di euro grazie alle nuove risorse del Recovery Fund.

Questa somma coprirà l’85% circa dei costi di sviluppo e industrializzazione delle nuove batterie a flusso ideate da Green Energy Storage. Ci pare che, a parte le inevitabili incognite di un progetto tanto innovativo, il “bollino” dell’Unione europea offra ampie garanzie sulla serietà dell’azienda e della sua tecnologia brevettata.

Il sogno possibile di una leadership italiana

E fa piacere constatare che l’Italia può puntare alla leadership europea in almeno una delle tecnologie chiave nella transizione energetica, quella dell’accumulo di elettricità utility scale.

Green Energy Storage, così come Energy Dome Storage, sono già molto più di stat up e i loro impianti sono già in funzione, seppur a livello prototipale. Vaielettrico è in contatto con entrambe e non mancherà di monitorarne i progressi.

