Grandi manovre nel fotovoltaico tra Iren e European Energy

Grandi manovre nel fotovoltaico: European Energy ha concluso un accordo con Iren per la cessione di due impianti fotovoltaici in Puglia, Troia e Palo del Colle.

E se fosse l’impennata nei prezzi dell’energia a dare una spinta alle installazioni di impianti eolici e fotovoltaici? La prima a muoversi è una grande utilitydel Nord-Ovest come Iren. Il contratto comprende l’acquisto dell’impiantodi Troia(Foggia), 103 MW di capacità installata. Attualmente è il più grande in Italia a connessione unica, ultimato e connesso alla rete nel 2020 in piena emergenza Covid. E il parco fotovoltaico di Palo del Colle (Bari), 18,5 MW di capacità installata, con pannelli con tecnologia tracker. Quest’ultima, seguendo in tempo reale il percorso del sole, a parità di superficie utilizzata aumenta la produzione annua del 15% rispetto ai pannelli fissi. L’operazione ha un enterprise value di 166 milioni. In entrambi i casi European Energy ha curato l’onero iter: fase autorizzativa, progetto e sviluppo, fino al collegamento alla rete.

Migliorini: “L’Italia è strategica per European Energy”

European Energy e Iren hanno poi stipulato una partnership sulla pipeline di sviluppo dell’azienda danese in Italia articolata sui siti di Lazio, Sicilia e Puglia. E pari a 437,5 MWp, di cui 38,80 già autorizzati: Iren, in esclusiva, potrà investire in diversi stadi temporali. European Energy è specializzata da oltre 20 anni in soluzioni tecnologiche e progetti nelle rinnovabili. È attiva in Italia dal 2014, dove continuerà a sviluppare nuovi impianti. Alessandro Migliorini, Country Manager Italia, spiega: “L’accordo con Iren rappresenta un punto di arrivo, con la cessione di importanti asset già in esercizio. Ma anche di ripartenza grazie alla partnership strategica che riguarda la pipeline di impianti di prossimo sviluppo. Come European Energy Italia, proseguiamo la strategia di investimentipari a 1 miliardo di euro, destinati alla realizzazione di nuovi impianti in diverse regioni della penisola”.

