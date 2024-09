Nucleare 1/ Governo e operatori vogliono costruire fino a 20 “mini” centrali

Governo e operatori hanno un obiettivo: costruire fino a 20 mini centrali nucleari con la nuova tecnologia “modulare” entro il 2050. Potrebbero coprire fino al 10% della domanda di energia, per un costo complessivo di 50 miliardi di euro, accompagnando così le rinnovabili nella transizione energetica.

Saranno di piccole dimensioni, costeranno anche meno, avranno una potenza ridotta rispetto agli impianti tradizionali, ma sono pur sempre centrali nucleari. E il governo, assieme agli operatori e alle società di settore, ne vorrebbero costruire una ventina.

Fin dalle sue prime battute dopo le elezioni che hanno portato la coalizione di destra al potere, il governo Meloni ha annunciato tra i suoi obiettivi il ritorno del nucleare in Italia, giustificandolo con il fatto che “le rinnovabili da sole non potranno sostituire i fossili“.

La tecnologia degli Small (o Advanced) Modular Reactor

Lo vuole fare non costruendo impianti tradizionali, per intenderci con reattori superiori ai 600 megawatt di potenza istallata, ma con mini-centrali che sfruttano la tecnologia SMR o Amr.

Il primo acronimo sta per Small Modular Reactor, nel secondo Advanced Modular Reactor nel caso di reattori di quarta generazione. Si tratta di impianti più piccoli con reattori che hanno potenza compresa tra 100 e 450 megawatt, per cui si possono anche “modulare”. E, a detta dei sostenitori di questa tecnologia in via di sperimentazione, presentano una serie di vantaggi.

Il governo Meloni spinge sul ritorno all’atomo: ecco i vantaggi delle mini centrali nucleari

Ma quali? La risposta è arrivata anche in questi giorni dal Forum di Cernobbio, dove è stato presentato uno studio da parte di Edison, Ansaldo Nucleare e Teha Group. Le mini centrali possono produrre “energia decarbonizzata, programmabile e modulabile“.

Inoltre, “la modularità riduce i tempi ed i costi di costruzione, la sicurezza è rafforzata, la scala dimensionale minimizza consumo idrico e del suolo“.

Lo studio rivela anche gli obiettivi comuni di governo e operatori sulle centrali nucleari, che – per la cronaca – hanno già avuto l’endorsement del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Nonché dalla platea del Forum di Cernobbio: imprenditori, manager, finanzieri, consulenti presenti per l’83% si sono detti favorevoli al ritorno del nucleare.

“Impatto economico di 50 miliardi”

Ma torniamo allo studio presentato da Edison (società privata), Ansaldo Nucleare (società a controllo governativo) e da Teha Group (la società di consulenza che organizza Cernobbio).

Il report parla di almeno “20 impianti small modular reactor/advanced reactor che possano soddisfare circa il 10% della domanda elettrica al 2050“. Saranno in grado di “abilitare un impatto economico superiore a 50 miliardi di euro (circa il 2,5% del pil italiano del 2023) attivando fino a 117mila occupati diretti, indiretti e indotti dal 2030-35 al 2050“.

Il governo non parla di costi dell’energia e dei tempi: ma la nuova tecnologia non sarà pronta prima del 2030

A Cernobbio, il progetto è venuto allo scoperto. E’ stato uno dei punti chiave dell’intervento del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto: “Siamo un paese che ha esperienza e conoscenza. Credo che ci siano le condizioni per avere un player nazionale del nucleare, naturalmente aperto” ai privati.

Peccato che nessuno parli di tre aspetti quanto meno controversi. Il primo riguarda i costi per gli utenti: l’energia nucleare, secondo gli ultimi studi costa almeno il doppio dell’energia rinnovabile. In pratica, serviranno contributi pubblici.

Poi c’è la questione dei tempi. Come si vede dallo studio l’impatto sul Pil si avrà a partire dal 2030, prima difficilmente partiranno i cantieri. Sempre che partano, visto che non c’è ancora un progetto “industriale” in nessun Paese del mondo sul nucleare modulare. E anche i più ottimisti parlano del primo reattore non prima del 2030.

E siccome “il veleno sta nella coda”, bisognerebbe anche sapere dove saranno individuati i siti: ma un Paese che non vuole pale eoliche vorrà 20 nuove centrali nucleari, per quanto “mini?

Rinvio per le colonnine nei distributori

Nonostante questo sia risaputo, le operazioni di “marketing” per spingere sul ritorno del nucleare in Italia si stanno moltiplicando. I ministri del governo Meloni, come abbiamo visto, ne sono i primi ambasciatori.

Qualche giorno prima di Pichetto a Cernobbio, era intervenuto il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Ha annunciato la riforma della rete dei distributori, dove si prevede la realizzazione di colonnine per la ricarica elettrica in tutte le stazioni di servizio.

Per anticipare le polemiche sui costi della ricarica, Urso ha garantito che il prezzo alla colonnina calerà sicuramente, non appena l’Italia costruirà le nuove centrali nucleari con la tecnologia modulare. Quindi se va bene non prima di 6-7 anni.

Per la cronaca, il provvedimento è stato precipitosamente ritirato in Consiglio dei ministri per le proteste del sindacato dei gestori degli impianti, secondo i quali favorirebbe solo le grandi imprese petrolifere. Sicuramente una bella partenza…

