Gli scrocconi non viaggiano in Tesla: sulle ricariche gratuite nei discount ci scrive Natalino, raccontando l’esperienza nei Lidl e negli Aldi. Con una precisazione…

“Ho letto le varie testimonianze sugli scrocconi della ricarica nei supermercati. Varie volte ho fatto la spesa al Lidl di Verano Brianza, dove le colonnine di ricarica sono state disattivate da un po’, così come mi è capitato di vedere di recente in altre città. Sono passato all’Aldi, sempre a Verano, dove la ricarica è sempre gratuita. Lì bisogna richiedere la tessera alla cassa, consegnando un documento d’identità. Ma la solfa non cambia: la ricarica non è temporizzata e gli scrocconi si sono concentrati lì dopo la disattivazione di quelle del Lidl di cui sopra, a 500 m di distanza. Io ricarico solo mentre faccio la spesa, poi stacco, riconsegno la tessera e proseguo per il mio destino. Mi è capitato di far presente a qualche scroccone colto in flagrante (la colonnine indica in tempo reale la quantità di energia dispensata) il comportamento scorretto. Nel migliore dei casi balbettano frasi incomprensibili, mentendo come bambini colti con le mani nella marmellata, oppure fanno spallucce“.

Bisogna solo distinguere tra chi è corretto e chi no

“Qualche giorno fa ho scritto al servizio clienti di Aldi, lamentandomi della situazione e dando qualche idea per risolvere il problema. Allego la risposta provvisoria ricevuta, sperando che “l’ufficio di competenza” mi risponda. Vi aggiornerò su eventuali novità. Un’osservazione sulle critiche lette in qualche articolo nel vostro sito sul fatto che ci sarebbero “molte Tesla e auto di grosse cilindrata” che ricaricano gratuitamente. Non ci trovo nulla di male, se non sono auto di scrocconi. Secondo me la distinzione va fatta tra chi è corretto nell’utilizzo del servizio e chi no. Altrimenti mi si spieghi cosa dovrei fare io. Con mia moglie e mio fratello (abitiamo nello stesso stabile) condividiamo serenamente ormai da qualche anno una Tesla e una E-Up. Secondo la “logica” dei criticoni sopra citati, posso ricaricare se vado a fare la spesa con la E-Up, ma non se uso la Tesla?“. Natalino Tagliabue

Gli scrocconi non viaggiano in Tesla: hanno auto di tutte le marche…

Risposta. Gli scrocconi viaggiano su auto di tutte le marche, ma è ovvio che l’irritazione aumenta se la vettura in questione costa da 50 mila euro in su. E ha magari batterie talmente capaci da richiedere una giornata per ricaricarsi, visto che parliamo di solito di colonnine in corrente alternata a bassa potenza. Ecco perché qualche lettore ha preso i proprietari di Tesla come simbolo di un certo malcostume, ma si tratta di una semplificazione ed è ovvio che non si può generalizzare. La risposta dell’Aldi, per ora, è stata di circostanza: “Da azienda leader nella Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, poniamo da sempre grande attenzione alla soddisfazione dei nostri clienti. Pertanto, ci prenderemo subito cura della Sua richiesta, trasmettendola al reparto competente“. Invitando poi a contattare, nel caso, il Servizio Clienti. Noi restiamo dell’idea che il problema si risolve mettendo le ricariche a pagamento, ma a prezzo da discount, come il Lidl sta già facendo in Francia.