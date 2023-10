Giulio che torna indietro: dalla ID.3 all’auto termica

Succede anche questo, non abbiamo motivo di pensare che sia un falso. Giulio ha un nome e un cognome, Poli Doko, un volto e un profilo Facebook. Come c’è chi torna indietro dalla benzina o dal diesel, o viceversa, e c’è chi non si trova con l’elettrico, in questo caso Volkswagen. Tanto più che Giulio ha acquisito l’auto con un contratto Progetto Valore Volkswagen (PVV) che, a una certa scadenza, permette di decidere se tenere l’auto. O se restituirla o sostituirla con una nuova Volkswagen. Ma ecco il suo racconto, peraltro pubblicato anche sul profilo Facebook Volkswagen ID.3 ID.4 ID.5 fan group IT, che ha oltre 5 mila iscritti. “Eccomi qui a mettere un punto sull’elettrico dopo ben 3 anni di ID.3 58kWh con pompa di calore e più di 60.000 km. Stando al termine del PVV e ai recenti aumenti Be Charge, per i km che percorro e la mancanza di colonnine a casa (abito in condominio), ho deciso di tornare al motore termico“.

Pesano costi e problemi di ricarica, oltre al mal di software iniziale

“Non me lo sarei mai aspettato, speravo che l’elettrico fosse il futuro della mobilità”, prosegue Giulio. “Ma, a causa di questioni geopolitiche e politiche nazionali sono costretto a fare un passo indietro. È stata sicuramente una grande avventura. Ricca di ricerche di punti di ricarica, bestemmie quando queste risultavano non funzionanti e non partivano per non si è mai capito quale motivo. Comfort e indubbia comodità di guida. Adesso si torna alla preistoria, facendo nuovamente rombare il motore. Grazie a voi per essere stati sempre molto puntuali nella condivisione di problematiche e soluzioni relative a questi maledetti aggiornamenti che tanto ci han fatto penare”. Il riferimento finale è ai problemi di cui le prime ID.3 hanno sofferto, come raccontato da diversi lettori.Ci par di capire, comunque, che la decisione do Giulio sia in gran parte legata al tema della ricarica, troppo costosa e spesso complicata. E su questo chi di dovere dovrebbe riflettere. E infine: non tutte le elettriche sono uguali, saremmo curiosi di vedere statistiche precise su chi torna indietro e da quali marche.